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Электронные водительские права и техпаспорт: Кабмин запустил тестовый режим

11 декабря, 15:08

В тестовом режиме смогут принять участие 20 тысяч украинцев, потому вице-премьер призвал желающих оставлять заявки

Смартфон

Смартфон / Фото: Pixabay

Украина в тестовом режиме запускает первые услуги "государства в смартфоне" – электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы запускаем первую очередь бета-тестирования нашего приложения "Дія", который и является государством в смартфоне. Первые услуги, которые будут в этом приложении, это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт", - сказал он.

В тестовом режиме смогут принять участие 20 тысяч украинцев, потому вице-премьер призвал желающих оставлять заявки, чтобы на практике проверить работу услуги и сообщить разработчикам о возможных проблемах.

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Сайт "Сегодня" публикует инфографику о грядущем нововведении и рассказывает, как оно будет работать.

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Подробнее читайте в материале сайта: Украинцы получат электронные водительские права: что это и как будет работать.

Напомним, наряду с введением электронных водительских прав в Украине появится сервис, с помощью которого можно будет заказать или восстановить утерянное удостоверение водителя онлайн.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными . Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков. Создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

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водительские права техпаспорт Государство в смартфоне

Источник: УНИАН

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