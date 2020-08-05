"Элитность" авто в Украине будут определять по-новому

Кабинет министров изменил методику определения среднерыночной стоимости автомобиля в Украине. Этот показатель используется, в частности, для расчета транспортного налога. О решении Кабмина сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.

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Так, теперь объем двигателя теперь может определяться и в кубических сантиметрах, и в литрах.

"Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля исходя из того, что большинство дилеров поставляют автомобили и указывают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой. Но Винницкий окружной суд в своем решении от 23 октября 2019 года постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Также это решение поддержал и Верховный Суд: стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства. Поэтому Кабмин принял решение, и теперь стоимость автомобиля будет определяться и через кубические сантиметры, и через литры", – объяснил Гончаренко.

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Напомним, 28 декабря 2014 года Верховная Рада ввела налог в размере 25 тысяч гривен на "элитные" автомобили. Роскошными, по мнению правительства, являются, в частности, авто с объемом двигателя более 2,5 тыс. куб. см для дизельных и более 3 тыс. куб. см для бензиновых. Возраст таких автомобилей – не более пяти лет.

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