Еще один шанс для "евроблях": в проекте закона нашли недочеты

Фото: "Сегодня"

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В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые дадут "евробляхам" еще 180 дней и уменьшат акциз. А со временем сбор и вовсе предлагают отменить. Это будет уже четвертое продление сроков для авто на иностранной регистрации. Оно должно заменить закон, который позволяет "евробляхам" ездить безнаказанно до 1 января 2020 года.

Но у экспертов к проекту закона есть несколько вопросов. Во-первых, по мнению специалистов, документ создает неравные условия. Когда авто на иностранной регистрации дали возможность растаможить авто со скидкой на акциз 50%, свои автомобили растаможили более 200 тыс. украинцев. Теперь акциз хотят уменьшить еще больше. Получается, все, кто растаможил автомобили раньше, поспешили.

Во-вторых, в один год будут действовать две разные ставки акциза. Возрастной акциз отменят всего на 180 дней. Остальные полгода он будет действовать, хотя с 1 января 2021 акциз на авто вовсе предлагают отменить.

Но если власть не делает шагов к компромиссу, то даже этот закон подойдет, считает Михаил Катрук, один из основателей общественной организации "Доступное авто".

"Отмены акциза на авто требуют все общественные организации. Но начинать с отмены штрафа и возрастного коэффициента – не очень хороший вариант. За последние три года законодательство и так трижды менялось. Соответственно, есть общественное недовольство, потому что получается так, что одни люди растаможили по одним правилам, а через некоторое время можно уже по другим правилам. Поэтому я поддерживаю позицию, что правила должны быть одинаковы для всех граждан и действовать на постоянной основе", – говорит Катрук.

Поэтому, по его мнению, следует отменить коэффициент возраста, но на постоянной основе, или же сразу отменить акциз на ввоз автотранспорта.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Еще больше льгот для "евроблях": в Раде хотят дать им еще один шанс

А о том, какие изменения для "евробляхеров" готовят в правительстве, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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