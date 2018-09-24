Если не "евробляхи", то что? Авто из США!
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Наибольшее преимущество авто из США в том, что они соответствуют экологическому стандарту "Евро-5"
Тема "евроблях" в новостях уже стала постоянной. Да, они дешевые. Но проблема их легализации усложняет жизнь владельцам. Те же, кто не желает ездить с опаской, что придется заплатить огромные штрафы, нашли вариант получше. Он позволяет выгодно покупать хороший транспорт и беспроблемно регистрировать его в Украине. Это – американские машины.
Наибольшее преимущество авто из США в том, что они соответствуют экологическому стандарту "Евро-5". То есть они растамаживаются без нарушения законодательства.
Американский транспорт – альтернатива "евробляхам". Почему? Сравнение предложений нашего рынка, "евроблях" и автомобилей из США позволяет выделить такие плюсы последних, как:
- Цена. В Америке машины стоят недорого. И даже с тратами на доставку и обязательные процедуры покупатель экономит 20-40% от стоимости аналогичной модели в Украине.
- Комплектация. Бренды поставляют на местный рынок свои лучшие разработки, предлагают богатое оснащение. Например, американский VW Passat более вместительный, комфортный и безопаснее, чем европейский.
- Состояние. Водители в США ездят по хорошим дорогам, проходят плановые ТО да и в целом заботливо относятся к своему транспорту. Им это нужно для выгодного обмена авто по программе Trade In, ведь чем лучше авто – тем дороже его оценивают.
- Прозрачность. В Штатах существуют национальные базы CarFax и Autocheck, которые позволяют по Vin-коду проверить историю ТС на наличие серьезных проблем в прошлом
Где посмотреть авто из США?
Ежедневно сотни автомобилей продаются на аукционах Copart, IAAI, Manheim и т.д. Чаще всего попадается транспорт после ДТП или стихийного бедствия, но нередко выставляются целые авто, которые хозяева обменяли на более новые в автосалонах. Самые интересные модели можно найти на Manheim. Это закрытый аукцион, на который попадают и вовсе новые автомобили, но доступ нему есть только у сертифицированных дилеров.
На сайте компании Atlantic Express Ukraine есть русскоязычная версия аукциона. А для удобства в каждом лоте есть возможность сразу просчитать общую стоимость машины и ее доставки в Украину.
Лучшие авто из Америки с Атлантик Экспресс
Компания Atlantic Express Ukraine не первый год занимается машинами из США и Канады, работает со всеми аукционами, среди которых и закрытый Manheim. Услуга "Под ключ" включает покупку, доставку, растаможку и сертификацию машины, помощь с ремонтом и автозапчастями.
Привилегии для клиентов Атлантик Экспресс:
- бесплатная консультация;
- работа по договору;
- подбор лучшего авто на аукционах и расчет конечной стоимости;
- обязательная бесплатная проверка истории по CarFax;
- возможность покупки в кредит;
- быстрая и выгодная доставка с возможностью онлайн-отслеживания;
- поддержка 24/7.
Поскольку компания заботится о своей репутации, клиент получает надежный и качественный автомобиль. С ним не будет проблем, присущих "евробляхам"; характерный "американский" дизайн будет привлекать внимание, а каждая поездка – приносить удовольствие.
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