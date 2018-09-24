Если не "евробляхи", то что? Авто из США!

Наибольшее преимущество авто из США в том, что они соответствуют экологическому стандарту "Евро-5"

Тема "евроблях" в новостях уже стала постоянной. Да, они дешевые. Но проблема их легализации усложняет жизнь владельцам. Те же, кто не желает ездить с опаской, что придется заплатить огромные штрафы, нашли вариант получше. Он позволяет выгодно покупать хороший транспорт и беспроблемно регистрировать его в Украине. Это – американские машины.

Наибольшее преимущество авто из США в том, что они соответствуют экологическому стандарту "Евро-5". То есть они растамаживаются без нарушения законодательства.

Американский транспорт – альтернатива "евробляхам". Почему? Сравнение предложений нашего рынка, "евроблях" и автомобилей из США позволяет выделить такие плюсы последних, как:

Цена. В Америке машины стоят недорого. И даже с тратами на доставку и обязательные процедуры покупатель экономит 20-40% от стоимости аналогичной модели в Украине.

В Америке машины стоят недорого. И даже с тратами на доставку и обязательные процедуры покупатель экономит 20-40% от стоимости аналогичной модели в Украине. Комплектация. Бренды поставляют на местный рынок свои лучшие разработки, предлагают богатое оснащение. Например, американский VW Passat более вместительный, комфортный и безопаснее, чем европейский.

Бренды поставляют на местный рынок свои лучшие разработки, предлагают богатое оснащение. Например, американский VW Passat более вместительный, комфортный и безопаснее, чем европейский. Состояние. Водители в США ездят по хорошим дорогам, проходят плановые ТО да и в целом заботливо относятся к своему транспорту. Им это нужно для выгодного обмена авто по программе Trade In, ведь чем лучше авто – тем дороже его оценивают.

Водители в США ездят по хорошим дорогам, проходят плановые ТО да и в целом заботливо относятся к своему транспорту. Им это нужно для выгодного обмена авто по программе Trade In, ведь чем лучше авто – тем дороже его оценивают. Прозрачность. В Штатах существуют национальные базы CarFax и Autocheck, которые позволяют по Vin-коду проверить историю ТС на наличие серьезных проблем в прошлом

Где посмотреть авто из США?

Ежедневно сотни автомобилей продаются на аукционах Copart, IAAI, Manheim и т.д. Чаще всего попадается транспорт после ДТП или стихийного бедствия, но нередко выставляются целые авто, которые хозяева обменяли на более новые в автосалонах. Самые интересные модели можно найти на Manheim. Это закрытый аукцион, на который попадают и вовсе новые автомобили, но доступ нему есть только у сертифицированных дилеров.

На сайте компании Atlantic Express Ukraine есть русскоязычная версия аукциона. А для удобства в каждом лоте есть возможность сразу просчитать общую стоимость машины и ее доставки в Украину.

Лучшие авто из Америки с Атлантик Экспресс

Компания Atlantic Express Ukraine не первый год занимается машинами из США и Канады, работает со всеми аукционами, среди которых и закрытый Manheim. Услуга "Под ключ" включает покупку, доставку, растаможку и сертификацию машины, помощь с ремонтом и автозапчастями.

Привилегии для клиентов Атлантик Экспресс:

бесплатная консультация;

работа по договору;

подбор лучшего авто на аукционах и расчет конечной стоимости;

обязательная бесплатная проверка истории по CarFax;

возможность покупки в кредит;

быстрая и выгодная доставка с возможностью онлайн-отслеживания;

поддержка 24/7.

Поскольку компания заботится о своей репутации, клиент получает надежный и качественный автомобиль. С ним не будет проблем, присущих "евробляхам"; характерный "американский" дизайн будет привлекать внимание, а каждая поездка – приносить удовольствие.