"Евробляхерам" придется подождать: в Раде откладывается рассмотрение закона

Законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах Верховная Рада рассмотри во втором чтении в октябре-ноябре. Об этом на фоне очередного протеста "евробляхеров" в центре Киева заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает "РБК-Украина".

По ее словам, протестующим необходимо подождать, пока работа над подготовкой законопроектов ко второму чтению не завершится.

"Это не может произойти до октября, так как сегодня у нас уже последняя пленарная неделя сентября. Конечно, у нас заседание комитета будет впервые только в октябре. В лучшем варианте – это вторая половина октября. Но скорее всего это будет ноябрь. Это будет так, если двигаться без дополнительных рабочих групп", – отметила Южанина.

Нардеп добавила, что необходимо еще поработать и с министерствами.

"Я думаю, что митингующим надо подождать. Кроме того, возможно, надо поработать еще с министерствами, чтобы можно было проговорить системно поправки к законопроектам. Если предлагают, например, снижение возрастного коэфициента. То какие дальнейшие действия они предлагают: ограничение крайним годом для ввоза или нет", – добавила она.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах. Депутаты поддержали два законопроекта:

Законопроект №8487 предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро. А определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения коэффициентов к этим базовым ставкам. На коэффициенты будет влиять объем цилиндров двигателя и возраст авто.

Законопроект №8488 прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто на "евробляхах" в режиме транзита.

При этом владельцы "евроблях", которые объявили бессрочный протест, уже озвучили новые требования к Раде: