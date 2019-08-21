"Евробляхи" готовят к штрафам: в МВД высказались против новой отсрочки наказаний

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Руководитель главного сервис-центра Министерства внутренних дел (МВД) будущий нардеп Владислав Криклий, которого прочат на должность главы Транспортного комитета Верховной Рады не считает целесообразным продление моратория на штрафы для "евроблях". Об этом Криклий рассказал в комментарии новостям "Сегодня".

"Все, кто планировал перерегистрировать свой транспорт, уже это сделали. Я так понимаю, остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов", – отметил Криклий.

Подробнее о ситуации с автомобилями на еврономерах читайте на сайте "Сегодня" – 24 августа "евробляхи" станут вне закона: что будет с нерастаможенными автомобилями

Напомним, с 24 августа вступает в силу изменение в Таможенный кодекс, по которому нерастаможенные и не вывезенные вовремя "евробляхи" будут изъяты, а их владельцы оштрафованы на сумму до 170 тыс. грн. В то же время поданный Владимиром Зеленским президентский законопроект обещает "евробляхерам" очередную отсрочку — до 1 января 2020 года. Но принимать его некому, так как новый парламент еще не работает.

Ранее в МВДраскритиковали идею отсрочки штрафов за "евробляхи". Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Арсена Авакова заявил, что президента Владимира Зеленского, который предлагал отсрочить штрафы для "евробляхеров", вводит в заблуждение его окружение.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. таких авто. Штрафы должны были начать выписывать еще 24 мая, но Рада решила продлить "период безнаказанности" до 24 августа.

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