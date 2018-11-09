Еврономера в законе: авто станут доступнее, но вылезут евробляхерам боком

Владельцы автомобилей на европейских номерах, они же "евробляхеры", получили, что хотели. Парламентарии приняли законопроекты, которые снизят стоимость растаможки подержанных машин из Европы. Однако у собственников таких авто теперь другая проблема: у них есть полгода, чтобы легализоваться, иначе вступят в силу новые штрафы до 170 тыс. гривен с конфискацей авто. Легализоваться будет непросто. Чтобы растаможить машину, им придется искать настоящих собственников "своих" автомобилей в Польше и Литве.

Что приняли депутаты и с чем столкнутся собственники "евроблях", разбирался сайт "Сегодня".

Какой теперь акциз?

Евробляхерам дадут три месяца. 90 дней они смогут растамаживать машины со скидкой 50%. Затем будут действовать общие ставки акциза. Их тоже уменьшили, и не только на ввоз б/у машин, а для всех, включая новые авто и электромобили.

Теперь акциз рассчитывается по формуле:

Ставка= Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст двигателя

Базовая ставка – это ставка налога в евро за одну машину. Если у автомобиля двигатель объемом до 3000 см куб. ставка будет 50 евро. Более – 100 евро.

Дизельные машины обойдутся дороже. Ставка для авто с двигателем объемом до 3500 см куб – 75 евро. Более – 150 евро.

Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Коэффициент возраста – число лет с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15.

Акциз на электромобили – 100 евро, независимо от его возраста.

Расчет ставки акциза:

ДВС Электро Гибрид с электродвигателем Тип автомобиля:

Бензин Газ Дизель Топливо:

Новый Возраст, лет Возраст автомобиля: Объем двигателя:

куб. см Мощность:

кВт Результат: -

Например, по действующим ставкам, акциз на четырехлетний автомобиль на бензине с двигателем 2200 см³ составляет 5370,2 евро. А по новым ставкам – 440.

Однако большая часть евроблях старше 10 лет. Акциз на растаможку машины с такими же параметрами, но произведенной в 2001, будет 1650 евро. По нынешнему законодательству его вообще нельзя растаможить, поскольку машина должна соответствовать экостандарту Евро-5. А ему соответствуют машины, произведенные после 2010 года.

Первые три месяца на ввоз авто будет скидка. После того, как закон подпишет президент, 90 дней вышеуказанные ставки акциза можно делить на два. То есть, три месяца акциз на машину с объемом двигателя 2200 см будет 220 евро, а потом 440 евро. Временная скидка действует для тех, кто будет ввозить машину для личного пользования.

Но кроме акциза при ввозе авто надо заплатить ввозную пошлину и НДС. Ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%. НДС – это еще 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Евробляхерам придется искать настоящих владельцев своих машин

У собственников евроблях теперь проблемы. Дело в том, что они не являются юридическими владельцами машин, которые считают своими. Кроме того, что авто зарегистрировано в Польше или Литве, оно еще и принадлежит иностранцу. А украинец имеет просто доверенность для езды на чужой машине. На этом построен целый бизнес.

Я позвонил в одну из фирм с убедительным названием с целью якобы купить автомобиль на литовских номерах. Мне предложили Ford Fiesta с двигателем 1,4 л 2006 года за 1500 евро. Плюс услуги фирмы – еще 1000. Но сначала, говорит перегонщик, нужна предоплата 500 евро. После меня добавят в чат Viber, куда будут сбрасывать фото и видео подходящих машин. Когда сниженные ставки акцизов вступят в силу, растаможка обойдется мне примерно в 555 евро с учетом НДС и ввозной пошлины. Итого – 2055 евро, в Украине такой же б/у Ford Fiesta продают за 4800 евро.

"Если автомобиль вам подходит, мы пригоняем его в Коростень – это Житомирская область. Можете распоряжаться этим автомобилем как хотите, – уверяет перегонщик. – Машина оформляется на нашу литовскую компанию, и вы въезжаете в Украину по доверенности. Если остановит полиция – показываете техпаспорт, украинскую страховку и ваши права".

Но по факту автомобиль будет принадлежат перегонщикам. Если фирму накроют – машину конфискуют.

Чтобы уверить меня в надежности своей компании, добавляет – работают они с 2011-го и на них зарегистрировано 2,5 тыс. машин.

Чтобы ее легализовать придется опять искать эту фирму и договариваться с ней о переоформлении машины на себя. А затем надо снять машину с литовской регистрации. Только потом можно растаможить автомобиль в Украине.

Полиция теперь будет штрафовать водителей на евробляхах

У евробляхеров есть 180 дней, чтобы растаможить автомобили и не платить штрафы. Вместе со снижением ставки акциза депутаты ужесточили правила ввоза машин на иностранной регистрации.

Если сегодня литовская фирма может пригонять евробляху, допустим, в Коростень и передавать ее украинцу, то теперь полиция будет знать, когда машина въехала, и кто ее ввез. За передачу автомобиля другому человеку – штраф 34 тысячи гривен, по нынешним меркам это половина стоимости самой евробляхи. Столько же придется заплатить за "таксирование" на авто с еврономерами. Штрафы за превышение срока нахождения авто на иностранной регистрации повысили до 170 тыс. грн. Так, машина в режиме транзит может находиться в Украине 10 дней, если надо пересечь две и более областей; если всего одну – пять. Если сейчас максимальный штраф за нарушение режима – 8500 грн, то скоро он составит 170 тысяч грн. Есть еще режим временного ввоза, по нему иностранец может ввезти машину на срок до года. Автомобилю придется получить временную госрегистрацию, если человек планирует находится в стране более 30 дней.

Право ввезти машину на иностранных номерах есть и у граждан Украины, но только у тех, которые проживают за границей. В этом режиме можно ввезти только один автомобиль. За каждый последующий надо заплатить залог в размере стоимости растаможки машины.

Какие теперь штрафы:

если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой – 170 грн;

если в режиме временного ввоза просрочить выезд, штраф составит 850 грн

от 20 до 30 дней – 85 тыс. грн;

более 30 дней – 170 тыс. грн и конфискация автомобиля. Такой же штраф за разборку евробляхи на запчасти.

Штрафовать будут заочно. За нарушение таможенных правил фискальщики сами пришлют штраф на адрес регистрации в течении трех дней после истечения срока пребывания в Украине. При этом протокол об админнарушении считается врученным нарушителю, даже если человек не живет по адресу, который он указал. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию.

Полиция теперь автоматически будет получат информацию о всех авто на иностранных номерах. Так правоохранители смогут останавливать машины и проверять строки их нахождения в Украине. До этого единственной базы у таможенников и полиции не было.

Отметим, ранее генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.