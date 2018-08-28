Ferrari 250 GTO продали за рекордные 48,4 миллиона долларов

На аукционе RM Sotheby’s в городе Монтерей, штат Калифорния, США, был продан автомобиль Ferrari 250 GTO за рекордно высокую сумму — 48 405 000 долларов. 56-летний автомобиль побил мировой рекорд; прошлый был установлен также Ferrari 250 GTO: в 2014 году машину продали с молотка за $38,115 млн.

Покупателем машины стал крупный коллекционер классических автомобилей из США, имя которого не сообщается.

Ferrari 250 GTO с номером шасси "3413 GT" — третий по счету экземпляр модели, выпущенный итальянским производителем. Модель считается самым успешным гоночным автомобилем марки, и лишь третий раз выставляется на продажу в текущем тысячелетии. Прошлый владелец спорткара — бывший сотрудник Microsoft Грег Уиттен — участвовал на нем в различных исторических гонках. За годы владения машиной ему удалось сохранить оригинальный двигатель, трансмиссию и задний мост, а также кузов Series II, установленный ателье Carrozzeria Scaglietti в 1964 году.

Напомним, легендарное авто "как у Джеймса Бонда" продадут за 3,5 млн долларов. Автомобиль будет оснащен некоторыми интересными гаджетами в духе машины британского шпиона.

Напомним, редчайший Porsche 911 с тюнингом продадут за миллион долларов.

Также мы писали, что в Швейцарии продается особый суперкар Ferrari Enzo, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру. Цена Феррари не сообщается, но по слухам, она составит не менее миллиона долларов.