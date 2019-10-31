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Fiat Chrysler договорился об условиях слияния с Peugeot

31 октября, 00:27

Объединенная компания будет четвертым в мире автопроизводителем

Фото: REUTERS/Regis Duvignau/Illustration

Фото: REUTERS/Regis Duvignau/Illustration

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler договорился об условиях слияния с французской компанией Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme). Об этом сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл".

Ранее агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник, близкий к ведущимся переговорам, сообщило, что совет директоров PSA одобрил план слияния с Fiat Chrysler. При этом, по данным АФП, заседание совета директоров Fiat Chrysler и вынесение решения относительно возможности слияния пройдет в четверг.

Ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность союза компании с французским автопроизводителем Renault ("Рено"), однако сделка не была реализована.

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Ранее в Fiat Chrysler объяснили отказ от слияния с Renault позицией французских властей. По словам сотрудников компании, сделку не удалось завершить из-за того, что правительство Франции готово было поддержать слияние только при условии сохранения рабочих мест и штаб-квартиры в стране.

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Ранее руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi провело совещание относительно возможности объединения. Однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры.

В случае заключения сделки Fiat Chrysler и Renault стали бы третьим в мире по величине автоконцерном после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год.

Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.

(c) 2019 Thomson Reuters

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