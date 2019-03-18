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Ford готовит массовые сокращения на заводах в Европе

Сегодня, 10:52

Часть сотрудников получат компенсацию, часть – досрочно выйдут на пенсию

Фото: Getty Images
Ford готовит массовые сокращения на заводах в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5b/4f5/5c8f5b4f54da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5b/4f5/5c8f5b4f54da1.jpg Авто Часть сотрудников получат компенсацию, часть - досрочно выйдут на пенсию

Американский автоконцерн Ford планирует сократить пять тысяч рабочих мест в Германии. Такой шаг является частью объявленной реструктуризации Ford в Европе. В письме руководства концерна сотрудникам отмечается, что сокращение рабочих мест позволит сберечь не менее 500 млн долларов (441 млн евро), пишет Deutsche Welle.

В Германии число занятых на предприятиях Ford составляет 24 тысячи человек, большинство из них работают в Кельне.

По информации газеты Kölner Stadt-Anzeiger, концерн намерен предоставить компенсации при увольнениях сотрудникам до 49 лет и предложить досрочно выйти на пенсию работникам старше 50 лет.

Ранее также стало известно, что Ford переносит производство из Великобритании. Концерну принадлежат два британских моторостроительных завода. 

Кроме того, руководство Ford рассматривает возможность закрытия заводов в России. По данным местных СМИ, в РФ сохранится сборка только одной модели автопроизводителя. Источники отмечают, что речь идет о закрытии двух заводов, на которых выпускают Ford Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport.

При этом изменения касаются не только европейского отделения компании. Также Ford закрывает старейший завод в Бразилии. По мнению экспертов, сокращение рабочих мест в промышленном центре Бразилии ударит по новой администрации кпрезидента Жаира Больсонаро, которая борется с уровнем безработицы, составляющей сейчас более 11%.

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Тег авто, Германия, сокращения, рабочие места, Ford, концерн, оптимизация, автопроизводство

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