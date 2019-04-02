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Ford из-за неисправности отзывает сотни автомобилей в Китае

Сегодня, 08:12

Автогигант обещает владельцам бесплатную замену дефектных деталей

Ford Edge 2008-2010
Ford Edge 2008-2010. Фото: Wikipedia
Ford из-за неисправности отзывает сотни автомобилей в Китае //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/203/f86/5ca203f86f60c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/203/f86/5ca203f86f60c.jpg Авто Автогигант обещает владельцам бесплатную замену дефектных деталей

Автопроизводитель Ford Motor отзывает с китайского рынка 610 автомобилей из-за дефектных дроссельных заслонок с электроприводом. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Речь идет об импортированных в страну машинах модели Edge, выпущенных в период с 9 августа 2010 года по 27 октября 2010 года.

Автопроизводитель заявил, что неисправленные дроссели могут привести к ограничению скорости вращения двигателя, что может привести к его отказу в экстремальных ситуациях и создать угрозу безопасности. Также сообщается, что автопроизводитель проведет бесплатную замену дефектных деталей.

Ранее стало известно, что Ford отзывает по всему миру автомобили, оснащенные дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata, из-за которых погибли уже более 20 человек.

Кроме того,  Ford проводит оптимизацию европейского отделения. Автопроизводитель планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении. Всего в Европе в компании Ford работают примерно 54 тысяч человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.

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Тег Китай, КНР, Ford, отзыв, отзыв автомобилей

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Источник:

Интерфакс-Украина

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