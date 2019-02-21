Ford закрывает старейший завод в Бразилии
Автогигант проводит крупную реорганизацию бизнеса, которая ударит по рынку труда латиноамериканской страны
Крупный завод по производству автомобилей Ford в Бразилии закрывается после 50 лет существования. Об этом заявили в компании Ford Motor Co, передает Reuters. Это может стать причиной потери более 2700 рабочих мест.
Дело в том, что Бразилии коснется первый этап реорганизации компании. Уже в 2019 году будет закрыт автосборочный завод в Сан-Бернарду-ду-Кампу, который выпускает хэтчбеки Ford Fiesta и грузовые автомобили Ford Cargo, F-350 и F-4000.
Закрытие завода может означать, что Ford переориентируется на основную часть своего автомобильного бизнеса в крупнейшей экономике Латинской Америки, расположенной на гораздо более новом заводе в северо-восточном штате Баия. Но сокращение рабочих мест в промышленном центре Бразилии представляет собой психологический удар для новой администрации крайне правого президента Жаира Больсонаро, которая борется с уровнем безработицы, составляющей сейчас более 11%.
Читайте также
Закрытие также является ударом по промышленной окраине Сан-Паулу, где бразильская автомобильная промышленность зародилась и долгое время стимулировала его промышленный рост. Это также место, где заключенный в тюрьму бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва прославился как профсоюзный лидер, организовавший массовые забастовки.
Последние сокращения Ford происходят в связи с тем, что инвесторы следят за развитием возможного сотрудничества компании с Volkswagen AG, который уже охватывает коммерческие фургоны и пикапы, но может вскоре превратиться в электрические и автономные автомобили. Оба автопроизводителя также пообещали работать вместе над другими проектами, которые могут включать объединение мощностей в таких регионах, как Южная Америка.
Напомним, ранее стало известно, что Ford проводит оптимизацию европейского отделения. Автопроизводитель планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении. Всего в Европе в компании Ford работают примерно 54 тысяч человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.
Кроме того, сообщалось, что Ford уходит из России. По данным местных СМИ, в РФ сохранится сборка только одной модели автопроизводителя. Источники отмечают, что речь идет о закрытии двух заводов, на которых выпускают Ford Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ford закрывает старейший завод в Бразилии". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что показали на последнем "зимнем" автосалоне в Детройте: ТОП ярких новинок
Автосалон North American International Auto Show будет со следующего года проводиться в июне
Ford отзывает еще почти миллион авто по всему миру: названы модели
В автомобилях обнаружены серьезные проблемы с подушками безопасности