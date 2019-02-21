Ford закрывает старейший завод в Бразилии

Автогигант проводит крупную реорганизацию бизнеса, которая ударит по рынку труда латиноамериканской страны

Фото: Getty Images

Ford закрывает старейший завод в Бразилии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e72/55a/5c6e7255a3901.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e72/55a/5c6e7255a3901.jpg 2019-02-21T11:42:05+02:00 Авто Автогигант проводит крупную реорганизацию бизнеса, которая ударит по рынку труда латиноамериканской страны

Крупный завод по производству автомобилей Ford в Бразилии закрывается после 50 лет существования. Об этом заявили в компании Ford Motor Co, передает Reuters. Это может стать причиной потери более 2700 рабочих мест.

Дело в том, что Бразилии коснется первый этап реорганизации компании. Уже в 2019 году будет закрыт автосборочный завод в Сан-Бернарду-ду-Кампу, который выпускает хэтчбеки Ford Fiesta и грузовые автомобили Ford Cargo, F-350 и F-4000.

Закрытие завода может означать, что Ford переориентируется на основную часть своего автомобильного бизнеса в крупнейшей экономике Латинской Америки, расположенной на гораздо более новом заводе в северо-восточном штате Баия. Но сокращение рабочих мест в промышленном центре Бразилии представляет собой психологический удар для новой администрации крайне правого президента Жаира Больсонаро, которая борется с уровнем безработицы, составляющей сейчас более 11%.

Закрытие также является ударом по промышленной окраине Сан-Паулу, где бразильская автомобильная промышленность зародилась и долгое время стимулировала его промышленный рост. Это также место, где заключенный в тюрьму бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва прославился как профсоюзный лидер, организовавший массовые забастовки.

Последние сокращения Ford происходят в связи с тем, что инвесторы следят за развитием возможного сотрудничества компании с Volkswagen AG, который уже охватывает коммерческие фургоны и пикапы, но может вскоре превратиться в электрические и автономные автомобили. Оба автопроизводителя также пообещали работать вместе над другими проектами, которые могут включать объединение мощностей в таких регионах, как Южная Америка.

Напомним, ранее стало известно, что Ford проводит оптимизацию европейского отделения. Автопроизводитель планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении. Всего в Европе в компании Ford работают примерно 54 тысяч человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.

Кроме того, сообщалось, что Ford уходит из России. По данным местных СМИ, в РФ сохранится сборка только одной модели автопроизводителя. Источники отмечают, что речь идет о закрытии двух заводов, на которых выпускают Ford Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport.

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