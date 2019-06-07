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Ford закрывает завод в Уэльсе после 40 лет работы

7 июня, 08:12

Предприятие занимается производством автомобильных двигателей

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli.

Американский автопроизводитель Ford, который переносит производство из Великобритании, закроет завод по производству двигателей в городе Бридженд на юге Уэльса в 2020 году. По оценке профсоюза GMB, это приведет к потере 1,7 тыс. рабочих мест. 

Как ожидается, производство на заводе, который был открыт в 1980 году, будет прекращено в сентябре 2020 года. Таким образом, завод проработает 40 лет.

"Мы крайне потрясены сегодняшним объявлением, это реальный удар по валлийской экономике и населению Бридженда", — сказал представитель GMB Джефф Бек.

Напомним, в 2019 году Ford уволит около 7 тысяч работников во всем мире. Эти сокращения завершатся к августу-2019 и затронут менеджеров и офисный персонал. Волна увольнений не повлияет на рабочих, задействованных на производстве. Большинство увольнений произойдут за рубежом, но примерно 2300 работников Ford в США тоже затронет этот процесс. 

Ранее также сообщалось, что Ford проводит оптимизацию европейского отделения. Всего в Европе в компании Ford работают примерно 54 тысяч человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.

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Тег завод, сокращения, производство, Ford

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ТАСС

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