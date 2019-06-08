Франция готова уменьшить долю в Renault для укрепления альянса с Nissan

Укрепление альянса Renault-Nissan является приоритетным для Франции

Фото: AFP

Французское государство готово уменьшить свою долю в автомобилестроительном концерне Renault, чтобы укрепить альянс с японским производителем автомобилей Nissan. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Министр подчеркнул, что приоритетом для Франции является укрепление альянса Renault-Nissan. Исходя из этого, государство готово "сократить свою долю" в капитале Renault.

"Это не создаст трудностей при условии, что в конечном итоге у двух крупных автопроизводителей, таких как Renault и Nissan, будет более прочный союз", — добавил министр.

Также он прокомментировал неудачную сделку о частичном слиянии французского автопроизводителя с американо-итальянским Fiat Chrysler.

"Давайте вернем вещи в правильный порядок, — указал он. — В правильном порядке означает сперва укрепление альянса Renault-Nissan, а затем консолидацию (с другими партнерами, – ред), но не наоборот. В противном случае все может рухнуть, как карточный домик."

При этом французский министр не исключил возможности возобновления переговоров с Fiat Chrysler.

"Мы открыты для всех возможностей консолидации при условии согласия всех партнеров", — отметил он. Однако, по его словам, "темам, которые затрагивают сотни тысяч рабочих мест", необходимо уделять много времени.

"Мы не будем действовать в спешке", — подчеркнул Ле Мэр.

Напомним, ранее мы сообщали, что автоконцерн Fiat Chrysler, который неожиданно отказался от слияния с французским Renaut, объяснил причины такого решения слишком высокими запросами французского правительства.

Кроме этого, компании Fiat Chrysler, Toyota и Nissan отчитались о неожиданном росте продаж автомобилей в США в мае благодаря выгодным предложениям для покупателей.

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