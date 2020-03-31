Французские автогиганты начнут производить аппараты искусственного дыхания

Renault и Peugeot часть деталей будут печатать на 3D-принтерах

Пока украинское правительство и отечественные бизнесмены закупают за рубежом аппараты искусственной вентиляции легких , французские автогиганты Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) в условиях пандемии коронавируса приступают к разработке и выпуску своих аппаратов ИВЛ.

Как сообщает радиостанция France Info, в стране ощущается сильная нехватка такого медицинского оборудования, широко применяемого при лечении в реанимации больных COVID-19.

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Согласно данным, полученным от представленных на Renault профсоюзов, выпуск аппаратов начнется уже на этой неделе. Для этого компании придется создавать ряд деталей на 3D-принтерах, так как промышленное оборудование еще не готово. На первом этапе производитель будет выпускать по 350 аппаратов аппаратов искусственного дыхания в неделю.

Как только будет готово к использованию оборудование для литья под давлением, на Renault будет запущена поточная линия. Одновременно компания ведет разработки новой модели аппарата искусственного дыхания. По сведениям France Info, выпуск такого остро необходимого оборудования начинает и корпорация PSA.

Ранее сообщалось, что американские автомобилестроительные гиганты Ford Motor, General Motors и Tesla получили разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

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