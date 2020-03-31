Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Французские автогиганты начнут производить аппараты искусственного дыхания

31 марта, 04:35

Игорь Тимофеев

Renault и Peugeot часть деталей будут печатать на 3D-принтерах

Пока украинское правительство и отечественные бизнесмены закупают за рубежом аппараты искусственной вентиляции легких , французские автогиганты Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) в условиях пандемии коронавируса приступают к разработке и выпуску своих аппаратов ИВЛ.

Как сообщает радиостанция France Info, в стране ощущается сильная нехватка такого медицинского оборудования, широко применяемого при лечении в реанимации больных COVID-19.

Реклама

Согласно данным, полученным от представленных на Renault профсоюзов, выпуск аппаратов начнется уже на этой неделе. Для этого компании придется создавать ряд деталей на 3D-принтерах, так как промышленное оборудование еще не готово. На первом этапе производитель будет выпускать по 350 аппаратов аппаратов искусственного дыхания в неделю.

В тренде
Доллар будет расти: эксперт объяснил, что спасет гривню

Как только будет готово к использованию оборудование для литья под давлением, на Renault будет запущена поточная линия. Одновременно компания ведет разработки новой модели аппарата искусственного дыхания. По сведениям France Info, выпуск такого остро необходимого оборудования начинает и корпорация PSA.

Ранее сообщалось, что американские автомобилестроительные гиганты Ford Motor, General Motors и Tesla получили разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Renault PSA COVID-19 ИВЛ

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБО
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБОАвто
Видеофиксация нарушений на украинских дорогах: где находятся камеры (карта)
Видеофиксация нарушений на украинских дорогах: где находятся камеры (карта)Авто
Письма счастья возвращаются: как не попасть
Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамерАвто
В Украине могут начать массово закрываться маленькие АЗС – эксперты
В Украине могут начать массово закрываться маленькие АЗС – экспертыАвто
На АЗС резко рухнули продажи: что будет с ценами
На АЗС резко рухнули продажи: что будет с ценамиАвто
Возвращение
Возвращение "писем счастья": за какую скорость будут штрафоватьАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...