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Газ и дизель в Украине могут подешеветь, несмотря на пошлины: озвучен прогноз

22 июля, 13:51

Аналитики объяснили, как торговые ограничения повлияют на конечного потребителя

Фото: Pixabay

Введение Украиной специальных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ из России не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Такое мнение озвучили аналитики компании Pro-Consulting. Они полагают, что конечная цена будет в большей степени зависеть от валютных колебаний, а поскольку ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует положительную динамику, то потребителям не стоит ожидать повышения цен. 

"Учитывая большие запасы горючего, можно ожидать и снижения цен. Отдельно стоит отметить, что новые пошлины могут стимулировать отечественных производителей дизельного топлива, а это в свою очередь приведет к уменьшению российской доли на рынке и дополнительно наполнит бюджет Украины", – считают эксперты.

Аналитики подчеркивают, что пошлины коснутся лишь той части трейдеров, которые импортируют дизельное топливо и сжиженный газ по трубопроводу.

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В целом же, новые пошлины призваны скорее привести в норму маржинальность поставок дизельного топлива. Средняя маржа на этом рынке не превышает 12 долл. за тонну. В то же время, маржа на поставках трубопроводным транспортом более чем в три раза выше и достигает 40 долл. за тонну.

По словам аналитиков, 2018 год стал рекордсменом по объему рынка дизельного топлива в Украине, а доля российской продукции составила 40%. Внутренние потребности удовлетворялись за счет импорта. Импортная продукция составила 89% рынка, а остальные 11% поделили между собой "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування".

Напомним, в июне бензин и дизельное топливо подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки. Новости "Сегодня" выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше:


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Тег топливо, дизель, АЗС, пошлины, спецпошлины, сжиженный газ, автогаз, дизельное топливо

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