Законно ездить на автогазе стало почти в 10 раз дороже: что произошло

В Украине набирает обороты скандал, связанный с удорожанием стоимости регистрации автомобилей с газобалонным оборудованием (ГБО): по сравнению с 2019 годом она выросла почти в 10 раз. В деньгах это теперь от 3000 до 3800 гривен. По мнению экспертов, стоимость сертификации далеко не соответствует реальным расходам на ее проведение. При этом на LPG из-за его дешевизны переходит все больше украинцев – в прошлом году автогаза впервые использовали больше, чем бензина.

Сайт "Сегодня" выяснил, в чем причина подорожания, насколько оно обосновано и как быть владельцам автомобилей с ГБО, которые не желают платить такие большие деньги за регистрацию.

Почему подорожало

Как разъяснили в Мининфраструктуры, установка ГБО считается переоборудованием транспортного средства и, согласно постановлению Кабмина №607 от 21 июля 2010 года, подлежит обязательной сертификации в целях безопасности. Сертификат подтверждает, что ГБО смонтировано из сертифицированных узлов и деталей, без нарушения технических требований и не опасно для людей, находящихся в автомобиле (например, отравление газом) и окружающих (возгорание, взрыв газа).

Для получения сертификата нужно предоставить автомобиль и перечень документов, выданных установщиком ГБО (см. ниже) в аккредитованную лабораторию. Там проведут экспертизу и, если все в порядке, на следующий день выдадут сертификат соответствия. Цена вопроса 2500-3300 гривен.

Если ГБО смонтировано с нарушениями, то выдадут лишь акт технической экспертизы, в которой указано, что именно не соответствует стандартам. После этого владельцу надо оборудование либо доработать, либо демонтировать, либо не эксплуатировать.

Получив сертификат, владелец может ехать в любой сервисный центр МВД и регистрировать автомобиль, если он новый, либо перерегистрировать, если он уже зарегистрирован. В сервисном центре техпаспорт заменят на новый с отметкой "установлено газобалонное оборудование". За замену техпаспорта придется заплатить еще 400-500 грн в зависимости от автомобиля (на иномарки стоит дороже). Для тех, кто живет в глубинке, работают мобильные сервисные центры МВД.

Как было раньше

ГБО на автомобили устанавливают около 20 лет, и порядок сертификации менялся неоднократно. Как рассказал нам старший мастер одной из сертифицированных СТО по установке "газового" оборудования Сергей Черняк, до 2017 года они выдавали владельцам машин два документа: Свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства (ТС) на такой вид переоборудования и Акт технической экспертизы о соответствии конструкции и технического состояния переоборудованного ТС требованиям безопасности дорожного движения.

"На выдачу Акта СТО покупала лицензию сроком действия на два года. Выдавали мы документы бесплатно, цена лицензии опосредованно входила в себестоимость работ по установке ГБО, – рассказал Черняк. – С 2018 года, когда была отменена сертификация УкрСЕПРО (Украинская сертификация продукции), мы не имеем права сертификации. Поэтому теперь также бесплатно выдаем Акт приема-передачи автомобиля и Свидетельство о согласовании конструкции. Этих документов достаточно для получения сертификата в аккредитованной лаборатории".

Эксперты: Цена сертификата – 600 гривен

Как разъяснил нам глава Украинской газомоторной ассоциации (УГА) Степан Ашрафьян, с начала 2018 и до конца 2019 года аккредитованные лаборатории (по Украине их несколько сотен) сами выдавали сертификаты на автомобили с ГБО. Но затем им аккредитацию не продлили.

"Все в лабораториях осталось как прежде, но права выдавать сертификаты их лишили, – говорит Ашрафьян. – Теперь их выдачей занимаются восемь структур на всю Украину, перечень которых утвержден приказом Мининфраструктуры. То есть появилась трехступенчатая схема вместо двухступенчатой. Ее наличие в министерстве объясняют заботой о безопасности на дорогах. Но по факту восемь организаций, три из которых находятся в Киеве, не могут проверить работу нескольких сотен лабораторий, разбросанных по всей стране, да еще и в течение одного-двух дней. То есть они просто "штампуют" сертификаты и берут за это большие деньги. Ни о каком контроле за безопасностью речь не идет. И об ответственности этих структур речь не идет тоже, так как тестирование ГБО проводят лаборатории, и они дают заключение". В тренде Земельная реформа: у Зеленского рассказали, что будет с лесами и пляжами

По словам Степана Ашрафьяна, стоимость сертификации в лабораториях была около 600 гривен, сейчас клиент вынужден платить 2300-3300 гривен в зависимости от "аппетитов" сертификаторов. Альтернативы нет. Плюс оплата замены техпаспорта, которая тоже подорожала почти вдвое. Как нам объяснили в Главном сервис-центре МВД, новые расценки за их услуги введены постановлением Кабмина около двух лет назад, ранее замена техпаспорта стоила 250-300 гривен.

Директор одной из СТО на условиях анонимности оценил, сколько на самом деле может стоить выдача сертификата.

"По факту работу экспертов можно сравнить с проведением планового технического обслуживания ГБО, – говорит наш эксперт. – Хотя в лаборатории не производят замену отработавших свое фильтров, трубок и так далее, как это делают на СТО. То есть расходов на комплектующие и материалы у них нет, только внешний осмотр и тестирование работы ГБО визуально и с помощью компьютера. Средняя рыночная стоимость техобслуживания около 600 грн, поэтому будем считать это корректной ценой за услуги экспертов лаборатории. А 2300-3300 гривен – слишком дорого".

ГБО ставят, но не все регистрируют

По статистике УГА, с 20 декабря 2019 года, когда закончился срок аккредитации лабораторий, и до 31 января 2020 года в сервис-центрах МВД зарегистрировано всего 4351 транспортное средство. Это вполовину меньше, чем только за январь 2019 года. При этом, по словам Сергея Черняка, клиентов у них намного меньше не стало.

"Некоторые узнав, что придется платить дополнительно еще около 3000 гривен за сертификацию и регистрацию, отказываются от установки ГБО, – признал Черняк. – Большинство просто не регистрируют переоборудование – поставили и ездят".

Но эксплуатирование незарегистрированного ГБО (даже если оно полностью безопасно) на первый раз чревато штрафом в 340 грн, а если патрульная полиция поймает повторно, то водителя могут лишить прав на 3-6 месяцев.

Народ начал борьбу за свои права

Автовладельцы тоже не сидят сложа руки. Ведь ГБО у нас ставят как раз самые небогатые водители, для которых бензин слишком дорог. Газ стоит вдвое дешевле, поэтому затраты на ГБО быстро окупаются. Но установленные государством тарифы удорожают ГБО на 40-50% в зависимости от типа оборудования.

Украинская газомоторная ассоциация совместно с Украинской ассоциацией сжиженного газа направили обращение к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею Гончаруку и бизнес-омбудсмену Марчину Свенчицкому с просьбой обратить внимание на попытку монополизации рынка установки ГБО и принять меры по ее прекращению.

Напомним также, что в Украине хотят вернуть техосмотр для всех автомобилей без исключения:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама