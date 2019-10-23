Цены на топливо замерли: ждать ли скачка до конца октября

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Украинские водители за август и сентябрь привыкли к изменению цен на топливо: сперва оно дорожало, затем стало дешеветь. Но уже третью неделю октября мы видим стабильность цен на бензины и ДТ, лишь сжиженный автогаз то дорожает, то дешевеет на 10-30 коп./л в зависимости от региона. Аналитики топливного рынка Сергей Куюн (директор консалтинговой группы "А-95") и Сергей Сапегин (директор научно-технического центра "Психея") рассказали, почему менялись цены и чего ожидать водителям до конца октября.

Где дороже, где дешевле

В сентябре украинский оптовый топливный рынок сильно "штормило". Помимо нехватки поставок, рост спровоцировала атака дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, которая, пускай и ненадолго, взвинтила цены на мировых рынках. Ныне цены в опте вернулись на прежние отметки прежде всего благодаря профицитным поставкам со всех направлений. В сентябре цены на горючее начали снижаться, но со второй половины месяца опять повысились.

Как видно из инфографики, более высокие цены – в западных регионах страны и более низкие – в северных и восточных. Специалисты объясняют это логистикой: например, до Ивано-Франковской области доставлять нефтепродукты дальше, чем до приграничных с Беларусью областей, откуда к нам идет основной поток бензина, дизеля и газа. Также ниже цены в Днепропетровской и Полтавской областях, от которых недалеко Кременчугский НПЗ. Исключением стали прифронтовые Донецкая и особенно Луганская области: там литр бензина дороже на 1,5-2 грн, чем в самой дешевой – Сумской области, а ДТ – на 2 грн дороже, чем в Харьковской. То есть разница в цене между самым дорогим и самым дешевым топливом составляет 7,7% по бензину и 7,6% по дизелю. Популярный автогаз ведет себя немного иначе. Он самый дорогой в Донецкой и Одесской областях, самый дешевый – в Житомирской и Ивано-Франковской. Максимальная разница в цене составляет почти 1 грн/л (8,7%) и, по словам экспертов, это вызвано избытком ресурса: где газа завезено больше, чем нужно рынку, там дешевле.

Политика влияла на цены

Как разъяснил нам Сергей Куюн, увеличение цен в предыдущие месяцы на дизтопливо было вызвано введением со стороны Украины пошлин на транспортировку его из РФтрубопроводным транспортом – по трубопроводу "Прикарпатзападтранс" (проходит через РФ и Беларусь до границы с Венгрией, крупнейший терминал слива топлива находится в Житомире) в размере 3,75% от таможенной цены, а с октября – 4%. В итоге поставки по трубопроводу (а это 40% от объема дизтоплива на украинском рынке) в августе прекратились и не возобновлены до сих пор. Кстати, ранее экономические эксперты "Сегодня" в своем консенсус-прогнозе на III квартал обещали, что летом бензин вырастет в цене.

"Это был напряженный период для перехода рынка на новые рельсы в прямом смысле слова, так как теперь ДТ в основном поставляется по железной дороге, – говорит Куюн. – Рынку предстояло решить, как заместить такой объем. В августе потребляли запасы, сформированные в июле, а в сентябре был пик напряженности, когда ни железная дорога, ни наша таможня не смогли справиться с возросшими объемами, и оптовая цена на ДТ выросла на 10-15%. К концу сентября ожидали запуск трубопровода, так как из-за роста цен прокачка дизеля из РФ снова стала экономически выгодной, несмотря на пошлину. Этого так и не произошло, но привело к мобилизации рынка по всем направлениям: выросли поставки по морю, из Беларуси (два месяца по 310 тыс. т топлива или в 1,7 раза больше, чем обычно) и России по железной дороге. Увеличенные поставки на фоне сезонного затухания потребления привели к насыщению и даже профициту, что в итоге толкнуло цены вниз".

С Куюном согласен и Сергей Сапегин, добавивший, что от введения пошлин на трубные поставки дизтоплива проиграл конечный потребитель, потому что на время дизель подорожал. Трейдеры много не потеряли, поскольку их бизнес остается прибыльным. Но эксперт сомневается, что теперь пошлины отменят.

Что изменится за будущую неделю

По мнению экспертов топливного рынка, в ближайшую неделю сохранится стабильность и тренд к дальнейшему снижению цен. Куюн не исключает, что в ближайшую неделю стоимость топлива может начать снижаться.

"По мере наполнения рынка снова стал актуальным вопрос снижения цен в рознице, – рассказал нам Куюн. – Потенциал для снижения есть, но утверждать, что трейдеры снизят цены, сложно. Что касается автогаза, то здесь также наблюдается профицит ресурса. О повышении цен говорить не приходится, наоборот – в отдельных областях он уже существенно подешевел".

Сапегин отметил, что хотя у операторов есть достаточный запас для снижения цен, так как мировые цены на топливо снижаются, рынок Украины входит в период низкого сезонного спроса, предложений на рынке достаточно, потому ожидать значительно уменьшения цифр на стелах АЗС не приходится.

"Розничная цена, например, на дизтопливо может быть ниже текущей на 4-5 грн/л, это касается не только ДТ, но и высокооктановых бензинов, – уверен Сапегин. – Реализуется ли этот потенциал снижения цены для конечного потребителя? Думаю, что нет. Дело в том, что неэффективность рынка компании покрывают за счет высоких розничных цен. По оценкам Центра "Психея", в Украине количество АЗС в 4,5 раза превышает потребности. Это все – лишняя инфраструктура, затраты на содержание которой перекладываются на плечи конечного потребителя".

Что касается рынка автогаза, то, по словам Сапегина, он также сбалансирован по ресурсу, ценовые тенденции в опте свидетельствуют о возможности дальнейшего снижения розничных цен. За последние полгода снижение оптовых цен составило 15,1%, а розничные снизились всего на 3,2%.

Вывод: слово теперь за нефтетрейдерами. Согласятся ли они ради увеличения продаж умерить свои аппетиты, увидим уже через неделю.

О том, как и почему некачественная российская нефть повлияла на цену топлива в Украине, смотрите в сюжете:

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