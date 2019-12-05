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Германия увеличила квоту авторазрешений для Украины: подробности

5 декабря, 12:24

Увеличение объема товарооборота между странами стало хорошим основанием для обсуждения вопроса увеличения квоты

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В то время как Украина дополнительно выдала Молдове разрешения на автоперевозки, Германия определила квоту разрешений на грузовые автоперевозки для украинских водителей в количестве 90 тыс. на 2020 год. Это на 9,8 тыс. штук больше чем в 2019 году. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Также Германия выделила Украине еще 4 тыс. разрешений на 2019 год (2 тыс. – на транспортные средства, соответствующие нормам Евро-4, 2 тыс. – на транспортные средства, соответствующие нормам Евро-5). Эти разрешения также будут действительны и в январе 2020 года.

"Увеличение объема товарооборота между Украиной и Германией стало хорошим основанием и дополнительным аргументом для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок", – говорится в сообщении.

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Украина и Германия также согласовали, что разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и/или транзитных сообщениях. Разрешение также позволяет выполнять комбинации двух разных видов перевозок (двустороннего и транзитного) во время выполнения одного кругорейса в прямом и обратном сообщении. Действие разрешения распространяется также на выполнение транспортировки в/из третьих стран, если транспортное средство будет следовать через территорию страны регистрации.

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Между тем, как писали новости "Сегодня", Украина поднимает вопрос об увеличения квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши. По мнению торгпреда Украины, позиция Варшавы по этим квотам для Украины является "экономическим геноцидом".

Ранее украинские заробитчане, работавшие в Польше, пожаловались, что их обманули земляки – львовские предприниматели, которые организовали бизнес по перевозке грузов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Германия Украина перевозки грузоперевозки

Источник: Сегодня

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