"Герои парковки" оказались под прицелом мошенников

Водителям советуют не нарушать правила и не оставлять записки с номерами телефонов

"Герои парковки" оказались под прицелом мошенников 2019-02-26T18:01:00+02:00 Авто Водителям советуют не нарушать правила и не оставлять записки с номерами телефонов

В Украине приобретает популярность новая мошенническая смена. На руку аферистов играют водители, которые оставляют под стеклом припаркованного авто бумажку с номером телефона. Водители так делают тогда, когда перегораживают выезд с парковки – чтобы другие владельцы авто могли позвонить и попросить отъехать.

Этим пользуются и аферисты. Как рассказывает эксперт по безопасности движения Алексей Павловский, машины с оставленным на торпеде номером телефона находятся в зоне повышенного риска.

"Мошенники ищут такие автомобили, воруют номера и потом сразу же звонят владельцу этого автомобиля и говорят, мол, увидели, как у вас украли номера, мы знаем, где они лежат, но если вы хотите, чтоб мы вам рассказали, сбросьте нам деньги на карточку", - рассказывает Павловский.

Просят за такую "услугу" от 500 гривен, но отправлять деньги ни в коем случае нельзя.

"В 95% случаев, если вы сбросите деньги, вам номера не вернутся. Они могут сказать, где номера находятся, где они якобы лежат, вы придете на место, а на самом деле ничего не найдете", – говорит эксперт.

Но избежать таких ситуаций можно, уверяют эксперты. Вместо обычных пластиковых рамок, вырвать из которых номерные знаки очень просто, советуют использовать специальные болты.

"Я рекомендую крепить номера на срывные болты прямо к кузову, жестко. Номер открутить невозможно, крепится он очень жестко, видите чтобы его оторвать тут нужно выломать весь номер иначе он не оторвется никак", – говорит автомобильный эксперт Сергей Яремчук.

При этом специалист советует парковать автомобиль там, где он не будет никому мешать.

"Лучше проедьтесь, сделайте лишний круг, пройдите пешком лишние 100-200 метров", – говорит Яремчук.

Напомним, в Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки. Временное задержание транспортных средств осуществляется уже при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений.

При этом в центре Киева тротуары стали превращать в официальные парковки. Городские власти придумали новый способ упорядочить парковку в центре Киева. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Герои парковки" оказались под прицелом мошенников". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.