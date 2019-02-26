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"Герои парковки" оказались под прицелом мошенников

Сегодня, 18:01

Водителям советуют не нарушать правила и не оставлять записки с номерами телефонов

"Герои парковки" оказались под прицелом мошенников Авто Водителям советуют не нарушать правила и не оставлять записки с номерами телефонов

В Украине приобретает популярность новая мошенническая смена. На руку аферистов играют водители, которые оставляют под стеклом припаркованного авто бумажку с номером телефона. Водители так делают тогда, когда перегораживают выезд с парковки – чтобы другие владельцы авто могли позвонить и попросить отъехать. 

Этим пользуются и аферисты. Как рассказывает эксперт по безопасности движения Алексей Павловский, машины с оставленным на торпеде номером телефона находятся в зоне повышенного риска.

"Мошенники ищут такие автомобили, воруют номера и потом сразу же звонят владельцу этого автомобиля и говорят, мол, увидели, как у вас украли номера, мы знаем, где они лежат, но если вы хотите, чтоб мы вам рассказали, сбросьте нам деньги на карточку", -  рассказывает Павловский.

Просят за такую "услугу" от 500 гривен, но отправлять деньги ни в коем случае нельзя.

"В 95% случаев, если вы сбросите деньги, вам номера не вернутся. Они могут сказать, где номера находятся, где они якобы лежат, вы придете на место, а на самом деле ничего не найдете", – говорит эксперт.

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Но избежать таких ситуаций можно, уверяют эксперты. Вместо обычных пластиковых рамок, вырвать из которых номерные знаки очень просто, советуют использовать специальные болты.

"Я рекомендую крепить номера на срывные болты прямо к кузову, жестко. Номер открутить невозможно, крепится он очень жестко, видите чтобы его оторвать тут нужно выломать весь номер иначе он не оторвется никак", – говорит автомобильный эксперт Сергей Яремчук.

При этом специалист советует парковать автомобиль там, где он не будет никому мешать. 

"Лучше проедьтесь, сделайте лишний круг, пройдите пешком лишние 100-200 метров", – говорит Яремчук.

Напомним, в Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки. Временное задержание транспортных средств осуществляется уже при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений.

При этом в центре Киева тротуары стали превращать в официальные парковки. Городские власти придумали новый способ упорядочить парковку в центре Киева. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах.

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Тег парковка, мошенники, номера

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