"Главная тема": какое будущее ждет "евробляхи"

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Кто и за что может отобрать незарегистрированную машину, и как найти водителя "евробляхи", которая вызвала ДТП, – в новом выпуске "Главной темы"


Автомобили с еврономерами – так называемые "евробляхи", – заполонили украинские дороги. Привлекают украинцев они своей дешевизной. А вот чтобы легализовать такой автомобиль в Украине, иногда надо выложить ее полную стоимость.

Что ждет владельцев авто на еврономерах, кто и за что может отобрать незарегистрированную машину и как найти водителя "евробляхи", которая вызвала ДТП? Об этом смотрите в "Главной теме" с Еленой Кот в воскресенье, 26 августа, в 20:00.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающихся регистрации автомобилей на еврономерах. Один из них предусматривает изменения в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), второй – запрет на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5, и усиление контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Ранее Южанина озвучила цифры растаможки и заявила, что новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

"Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет  427 евро, в возрасте до пяти лет —  2629 евро, свыше пяти лет —  3906 евро. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить  150 евро, до пяти лет ("Евро-5") —  300 евро, 2005–2009 годы выпуска ("Евро-4") —  750 евро, 2000–2004 годы ("Евро-3") — 1500 евро", – объяснила Южанина.
авто, таможенное оформление, еврономера, евробляхи, Главная тема

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"Сегодня"

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