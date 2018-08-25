"Главная тема": какое будущее ждет "евробляхи"

Кто и за что может отобрать незарегистрированную машину, и как найти водителя "евробляхи", которая вызвала ДТП, – в новом выпуске "Главной темы"

Автомобили с еврономерами – так называемые "евробляхи", – заполонили украинские дороги. Привлекают украинцев они своей дешевизной. А вот чтобы легализовать такой автомобиль в Украине, иногда надо выложить ее полную стоимость.

Что ждет владельцев авто на еврономерах, кто и за что может отобрать незарегистрированную машину и как найти водителя "евробляхи", которая вызвала ДТП? Об этом смотрите в "Главной теме" с Еленой Кот в воскресенье, 26 августа, в 20:00.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающихся регистрации автомобилей на еврономерах. Один из них предусматривает изменения в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), второй – запрет на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5, и усиление контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Ранее Южанина озвучила цифры растаможки и заявила, что новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.