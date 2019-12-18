Гончарук рассказал, где в Украине уже с января заработает фотофиксация нарушений на дорогах

/ Фото: Pixabay

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Премьер-министр Алексей Гончарук дал большое интервью ведущим украинским СМИ, в частности – журналистам "Сегодня".

Полная версия интервью вышла на телеканале "Украина 24".

Фото-видеофиксация нарушений правил дорожного движения заработает в Украине в начале следующего года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи.

"Не во всей стране, потому что это вопрос материально-технического обеспечения. Осталось еще пару документов, которые нужно принять, но в целом мы готовы к тому, что с начала года, конец января- феврале система заработает. Вначале это будет Киев и возможно, отдельные центральные регионы, незначительное количество этих камер, и в следующем году мы планируем несколько сотен, как минимум, камер закупить и установить", – сообщил премьер.

Вначале в Украине изучат первый опыт фотофиксации нарушений ПДД, а ближе к лету камеры будут массово появляться на дорогах.

"Количество людей, которые гибнут на дорогах, просто ужасает. Тут точно мы будем наводить порядок", – заявил премьер Алексей Гончарук.

Напомним, ранее в Нацполиции заявляли, что автоматическая фиксация нарушений ПДД может быть введена уже в начале 2019 года.По информации пресс-службы KyivSmartCity, закуплено 20 систем стоимостью по 1 млн грн за единицу, из них пять смонтировано, а одна даже сертифицирована, остальные находятся в работе. Как разъяснил гендиректор КП "Информатика" Николай Пыхтин, каждая система состоит из радара-детектора, видеокамеры, способной распознавать номер автомобиля и электронного блока обработки данных.

Если водитель автомобиля превышает скорость, проезжает на запрещающий сигнал светофора, едет по полосе общественного транспорта, паркуется там, где запрещено, это фиксирует детектор, камера делает снимок, информация обрабатывается и поступает на сервер патрульной полиции. Далее по базе зарегистрированных в Украине автомобилей автоматически определяется владелец, его адрес проживания и формируется квитанция. Полицейским остается ее распечатать, вложить в конверт, написать адрес и отправить нарушителю для оплаты штрафа.

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