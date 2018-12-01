Гоночный электромобиль Nissan с двумя двигателями представили в Токио

Leaf NISMO RC будут участвовать во всех крупных автовыставках по всему миру

Японская компания Nissan представила в Токио новую модель — гоночный электромобиль с двумя двигателями Leaf NISMO RC. Разработчики отмечают, что в новой модели удвоили мощность и крутящий момент по сравнению с предшественником.

Также новинка получила полный привод, двигатели в 240 кВт (электродвигатели размещенными над передней и заздней осью модели, каждый по 120 кВт) и 640 Нм крутящего момента, что примерно вдвое превосходит показатели выпущенного в 2011 году Leaf NISMO R.

Кроме того, вдвое уменьшилось вдвое и время разгона до 100 км/ч — с 6,85 секунд до 3,4.

Отличается от предыдущего NISMO RC новая модель и размером — новинка немного длиннее — общая длина составляет 4 546 миллиметров, колесная база — 2750 миллиметров, а высота — всего 1212 мм. Для оптимального распределения веса, электродвигатель и батареи были установлены в средней части автомобиля, полная масса которого достигает 1220 кг.

Ожидается, что электромобиль дебютирует на ежегодном фестивале NISMO Festival на гоночной трассе Fuji International Speedway буквально через несколько дней — 2 декабря.

В Nissan заявили, что намерены создать шесть экземпляров Leaf NISMO RC, которые будут участвовать во всех крупных автовыставках по всему миру.

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Как прогнозирует Центр Разумкова, к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим. Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион.