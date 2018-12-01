Гоночный электромобиль Nissan с двумя двигателями представили в Токио

Сегодня, 05:29

Leaf NISMO RC будут участвовать во всех крупных автовыставках по всему миру


Фото: Nissan

Фото: Nissan

Фото: Nissan

Фото: Nissan

Фото: Nissan

Фото: Nissan

Японская компания Nissan представила в Токио новую модель — гоночный электромобиль с двумя двигателями Leaf NISMO RC. Разработчики отмечают, что в новой модели удвоили мощность и крутящий момент по сравнению с предшественником.

Также новинка получила полный привод, двигатели в 240 кВт (электродвигатели размещенными над передней и заздней осью модели, каждый по 120 кВт) и 640 Нм крутящего момента, что примерно вдвое превосходит показатели выпущенного в 2011 году Leaf NISMO R.

Кроме того, вдвое уменьшилось вдвое и время разгона до 100 км/ч — с 6,85 секунд до 3,4.

Отличается от предыдущего NISMO RC новая модель и размером — новинка немного длиннее — общая длина составляет 4 546 миллиметров, колесная база — 2750 миллиметров, а высота — всего 1212 мм. Для оптимального распределения веса, электродвигатель и батареи были установлены в средней части автомобиля, полная масса которого достигает 1220 кг.

Ожидается, что электромобиль дебютирует на ежегодном фестивале NISMO Festival на гоночной трассе Fuji International Speedway буквально через несколько дней — 2 декабря.

В Nissan заявили, что намерены создать шесть экземпляров Leaf NISMO RC, которые будут участвовать во всех крупных автовыставках по всему миру.

Напомним, налоговые льготы на электромобили продлили до 2022 года.

Как прогнозирует Центр Разумкова, к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим. Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион.
электромобиль, Nissan, двигатели, электромобили, Nissan Leaf

Вы сейчас просматриваете новость "Гоночный электромобиль Nissan с двумя двигателями представили в Токио". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Autogeek

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Pininfarina опубликовала первые фото электрического гиперкара PF0 за два миллиона долларов

Вчера, 23:20

В разработку, проектирование и выпуск в производство электромобиля компания инвестировала 20 миллионов евро

Другие страны

Карлос Гон. Фото: AFP

Из Mitsubishi выгнали главу совета директоров

26 Ноября, 13:50

Вслед за Nissan с коррупционером Карлосом Гоном решили расстаться и еще в одном японском автоконцерне
Загрузка...

Авто

Фото: AFP

В Киеве прямо из салона угнали премиальный электромобиль Tesla Model X

24 Ноября, 07:46

Угонщики под видом покупателей прибыли в один из салонов и во время тест-драйва просто скрылись на Tesla Model X 75D синего цвета

Авто

Налоговые льготы на электромобили продлили до 2022 года

23 Ноября, 10:58

Ввоз электрокаров все еще не будет облагаться НДС и акцизом
Загрузка...