Грузовики не пустят в города: для них введут режим

Фото: А.Ракитин

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, который ограничит движения грузового транспорта с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера по территории городов с численностью населения свыше 250 тысяч людей, чтобы сократить загрязнение воздуха.

"В атмосферу ежегодно выделяется 117 млн тонн вредных веществ. По этому показателю Украина лидирует, что приводит к болезням граждан. Мы предлагаем две ключевые позиции, которые позволят уменьшить выбросы в атмосферный воздух. Особенно в пиковые часы в больших городах, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Винница, Кривой Рог, Тернополь, Хмельницкий, Полтава, Херсон и другие. Мы планируем защиту природной среды именно в больших городах, где больше 250 тысяч населения. Поскольку в пиковые часы выбросы в атмосферу являются самыми высокими", – заявил с трибуны парламента народный депутат Николай Стефанчук.

За принятие соответствующего законопроекта №2296 проголосовали 270 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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По словам Стефанчука, законопроект имеет две ключевые позиции: внедрить временное ограничение движения грузовых автомобилей с полной массой 8 тонн по территории городов с численностью населения свыше 250 тысяч с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера.

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Во-вторых, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по недопущению превышения установленного санитарными нормами уровня шумов и вредных выбросов в населенных пунктах.

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