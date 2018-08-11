Харьковчанин попал на 1,2 млн грн на растаможке Lamborghini

Владелец Lamborghini Huracan Avio из Харькова недоплатил 2 млн гривен таможенных платежей. Мужчина указал, что цена Lamborghini составляет 71,2 тысячу евро, а 193 тысячи.

"В рамках проведения операции "Рубеж – 2018", сотрудники налоговой милиции Волыни направили в суд уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей при осуществлении ввоза из Федеративной Республики Германия на таможенную территорию Украины автомобиля Lamborghini Huracan Avio, 2017 года", – сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Отмечается, что житель города Харькова, в мае 2018 года во время перемещения через таможенный пункт пропуска "Ягодин" Волынской таможни ГФС, предоставил ложные сведения о таможенной стоимости автомобиля и уклонился от уплаты налоговых и таможенных платежей в на общую сумму 1,2 млн гривен.

В ГФС заявили, что автомобилисту довелось в полном объеме возместить ущерб, причиненный государству по результатам совершения уголовного преступления. Уголовное производство в отношении харьковчанина, согласно части 4 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающихся регистрации автомобилей на еврономерах. Один из них предусматривает изменения в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), второй – запрет на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5, и усиление контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Ранее Южанина озвучила цифры растаможки и заявила, что новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.