Harley-Davidson готовит к выпуску горный мотоцикл и электроскутер

Обе электрические модели были представлены в Аспене

Фото: Harley-Davidson.

Harley-Davidson готовит к выпуску горный мотоцикл и электроскутер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a28/75b/5c5a2875bec53.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a28/75b/5c5a2875bec53.png 2019-02-06T05:36:00+02:00 Авто Обе электрические модели были представлены в Аспене

Известный американский производитель тяжелой мотоциклетной техники Harley-Davidson, в последние годы активно занимается разработкой электрических моделей своей продукции.

Осенью 2018 года широкой публике был представлен мотоцикл LiveWire. Байк полностью электрифицирован. Коммерческий вариант машины будет готов к августу 2019 года.

А в начале 2019 года в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники Harley-Davidson сообщила о новых концептуальных разработках – горного мотоцикла и электроскутера.

Обе электрические модели были представлены в Аспене. Мотоцикл отличается высокой выносливостью, это положительно отличает электробайк Harley-Davidson от множества аналогов компаний-конкурентов.

Электроскутер внешне очень напоминает мопед. Отличается высоким качеством изготовления и отделки.

Испытать свой скутер Harley-Davidson доверила ведущему программы X Games Джеку Митрани.

"Я вскочил на него, и это было похоже на БУМ! Такой сильный крутящий момент. Было легко маневрировать, он лёгкий, и везде, где бы я ни оказался, люди останавливались и фотографировали. Самое удивительное, насколько он тихий и плавный. Я уверен, что мы увидим их во всех городах и студенческих городках", – делится впечатлениями Джек.

Напомним, из-за пошлин Harley Davidson "уходит" из США. Компания имеет сборочные заводы в Австралии, Бразилии, Индии и Таиланде, а также в США.

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