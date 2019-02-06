Harley-Davidson готовит к выпуску горный мотоцикл и электроскутер
Обе электрические модели были представлены в Аспене
Известный американский производитель тяжелой мотоциклетной техники Harley-Davidson, в последние годы активно занимается разработкой электрических моделей своей продукции.
Осенью 2018 года широкой публике был представлен мотоцикл LiveWire. Байк полностью электрифицирован. Коммерческий вариант машины будет готов к августу 2019 года.
А в начале 2019 года в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники Harley-Davidson сообщила о новых концептуальных разработках – горного мотоцикла и электроскутера.
Обе электрические модели были представлены в Аспене. Мотоцикл отличается высокой выносливостью, это положительно отличает электробайк Harley-Davidson от множества аналогов компаний-конкурентов.
Электроскутер внешне очень напоминает мопед. Отличается высоким качеством изготовления и отделки.
Испытать свой скутер Harley-Davidson доверила ведущему программы X Games Джеку Митрани.
"Я вскочил на него, и это было похоже на БУМ! Такой сильный крутящий момент. Было легко маневрировать, он лёгкий, и везде, где бы я ни оказался, люди останавливались и фотографировали. Самое удивительное, насколько он тихий и плавный. Я уверен, что мы увидим их во всех городах и студенческих городках", – делится впечатлениями Джек.
Напомним, из-за пошлин Harley Davidson "уходит" из США. Компания имеет сборочные заводы в Австралии, Бразилии, Индии и Таиланде, а также в США.
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