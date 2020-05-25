Harley-Davidson возобновляет производство мотоциклов

Заводы Harley-Davidson возобновят работу в США после двухмесячного вынужденного перерыва. Производство пришлось остановить из-за заражения коронавирусной инфекцией одного из работников на предприятии в Меномони-Фоллс в штате Виконсин. Ранее производство возобновил другой автогигант – Volkswagen.

При этом коронавирус внесет свои коррективы в организацию работы на предприятиях Harley-Davidson. Руководство заводов обеспечит условия для физического дистанцирования сотрудников и регулярную дезинфекцию рабочих мест.

"Harley-Davidson приступила к поэтапному возобновлению производства на своих предприятиях с учетом инструкций служб здравоохранения, обеспечения безопасности и здоровья сотрудников", – говорится в заявлении компании.

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По данным агентства Associated Press, продажи корпорации упали за время пандемии. Предприятие в Меномони-Фоллс вернется к полной занятости после Дня поминовения на следующей неделе. Этот день памяти всех военнослужащих США, погибших в войнах и вооруженных конфликтах, отмечают в последний понедельник мая. На этот раз он выпадает на 25 мая.

Как сообщалось, ранее Harley-Davidson также остановил производство электромотоциклов. О том, почему и как это произошло, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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