Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Harley-Davidson возобновляет производство мотоциклов

25 мая, 08:11

Ксения Капустинская

Заводы были остановлены из-за заражения работника коронавирусом

Заводы Harley-Davidson возобновят работу в США после двухмесячного вынужденного перерыва. Производство пришлось остановить из-за заражения коронавирусной инфекцией одного из работников на предприятии в Меномони-Фоллс в штате Виконсин. Ранее производство возобновил другой автогигант – Volkswagen.

При этом коронавирус внесет свои коррективы в организацию работы на предприятиях Harley-Davidson. Руководство заводов обеспечит условия для физического дистанцирования сотрудников и регулярную дезинфекцию рабочих мест.

"Harley-Davidson приступила к поэтапному возобновлению производства на своих предприятиях с учетом инструкций служб здравоохранения, обеспечения безопасности и здоровья сотрудников", – говорится в заявлении компании.

Реклама

В тренде
Курс доллара практически замер после резкого роста

По данным агентства Associated Press, продажи корпорации упали за время пандемии. Предприятие в Меномони-Фоллс вернется к полной занятости после Дня поминовения на следующей неделе. Этот день памяти всех военнослужащих США, погибших в войнах и вооруженных конфликтах, отмечают в последний понедельник мая. На этот раз он выпадает на 25 мая.

Как сообщалось, ранее Harley-Davidson также остановил производство электромотоциклов. О том, почему и как это произошло, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авто производство коронавирус мотоциклы Harley-Davidson автогигант

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы пересаживаются на автомобили из Китая: ТОП-5 популярных марок
Украинцы пересаживаются на автомобили из Китая: ТОП-5 популярных марокАвто
С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет водителей
С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет водителейАвто
Ситуация на АЗС меняется: автогаз резко подорожал, что будет с бензином
Ситуация на АЗС меняется: автогаз резко подорожал, что будет с бензиномАвто
Правительство одобрило запуск новой системы видеофиксации: когда она заработает
Правительство одобрило запуск новой системы видеофиксации: когда она заработаетАвто
Ремонт дорог без лишних разрешений: Рада приняла важное решение
Ремонт дорог без лишних разрешений: Рада приняла важное решениеТранспорт
Запуск системы видеофиксации перенесли на месяц: названа причина
Запуск системы видеофиксации перенесли на месяц: названа причинаАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...