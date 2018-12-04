Honda откажется от дизелей в Европе

Honda прекратит продажи дизельных автомобилей в Европе до 2021 года. На смену им придут полностью электрические и гибридные модели, доля которых к 2025 году составит две трети от общего объема продаж.



Дизельные автомобили марки исчезнут с европейского рынка вместе с Honda Civic нынешнего поколения, пишет Automobile News Europe со ссылкой на исполнительного директора британского подразделения марки Дейва Ходжетта. Производство автомобилей завершится в 2021 году. Сейчас на европейском рынке Honda Civic предлагается с турбодизелем 1.6 i-DTEC (120 л.с.) и девятиступенчатым "автоматом". При смене поколений "дизель" исчезнет из моторной гаммы модели.

По словам Ходжетта, к 2025 году две трети всех представленных в Европе автомобилей Honda будут электрифицированными и процесс замещения "дизелей" начался. Дизельного двигателя уже лишились кросоверы HR-V и CR-V. Гибридная версия последнего выйдет на европейский рынок в марте 2019 года. Гибридные HR-V и CR-V оснастят системой Honda i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive).

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В ближайшее время электрифицированная модификация появится у всех моделей марки. Кроме того, в следующем году компания представит серийный электрокар, созданный на основе концепта Honda Urban EV, дебютировавшего в сентябре 2017 года на автошоу во Франкфурте.

При этом производство дизельных моторов 1.6 i-DTEC в Англии сохранится. Они по-прежнему будут использоваться в автомобилях, поставляемых за пределы Европейского Союза. Например, в Индию, Таиланд и Филиппины. Для этих стран Honda CR-V нового поколения комплектуют таким мотором. Действующие там нормы позволяют продавать автомобили с дизельными двигателями без сложных систем очистки выхлопа.

Напомним, Honda отзывает 100 тысяч авто из-за брака. Отзыв касается автомобилей Odyssey.

Также мы писали, что в Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян. Для отечественных производителей электромобилей хотят отменить НДС и ввести льготную ставку налога на землю до 2028 года; сбор в Пенсионный фонд отменят только до 2021. Также планируют отменить пошлину на импорт комплектующих для электрокаров и установить отсрочку от уплаты НДС на полгода.