Hyundai показала электрокар с солнечными батареями

Фото: Hyundai Motor Group

Компания Hyundai, которую пригласили в Украину производить электрокары, показала свой первый автомобиль на солнечных батареях. Название модели - Hyundai Sonata Hybrid. Как сообщает издание Engadget, крыша этого автомобиля оснащена солнечными батареями.

Отмечается, что солнечные панели являются дополнительным, а не основным источником питания. Они будут заряжать от 30% до 60% емкости аккумулятора в день. Аналитики подсчитали, что шесть часов ежедневной зарядки в теории увеличит дальность поездки на дополнительные 1300 км в год.

В самой Hyundai уверены, что технология использования альтернативного источника электроэнергии может повысить эффективность использования топлива и сократить вредные выбросы в воздух.

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"Мы стремимся к дальнейшему расширению применения этой технологии за пределы экологической линейки автомобилей, вплоть до машин с двигателем внутреннего сгорания", - заявил Хой Вонг Ян, старший вице-президент Hyundai.

Напомним, также Hyundai создала новую систему смены передач у гибрида. Эта система контроля переключений передач позволяет совмещать очень короткое время переключения с его плавностью и незаметностью.

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Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Украине вводят новые правила техосмотра автомобилей. Как часто и кому именно придется проверять машины, узнавайте из сюжета:

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