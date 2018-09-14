Hyundai показал первое фото водородного грузовика

Сегодня, 06:32

В Европе новинка появится уже в следующем году

Hyundai
Hyundai

Марка Hyundai опубликовала первое изображение грузовика, оснащенного электрической силовой установкой с водородными топливными элементами. На европейском рынке модель планируется представить уже в следующем году.

Планы по выпуску "зеленого" тягача корейский производитель анонсировал на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Там же представитель марки пообещал в следующем году раскрыть все технические характеристики машины.

Сейчас известно лишь, что новинка визуально будет отличаться от других представителей линейки коммерческого транспорта Hyundai. В частности, рисунок решетки радиатора грузовика будет символизировать водород, а за аэродинамическую эффективность будут отвечать спойлер на крыше и проставки между кабиной и полуприцепом.

В линейке Hyundai уже есть водородные автомобили — это кроссоверы iX35 Fuel Cell и NEXO. Последний дебютировал на выставке CES в январе.

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Вседорожник оснащен электромоторам мощностью 120 киловатт (163 лошадиные силы), который питается от блока топливных элементов. Запас хода Hyundai NEXO составляет около 590 километров.

Напомним, в Китае приступили к созданию сети водородных заправок.

Ранее мы писали, что Nissan отказался от разработки водородных авто.
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