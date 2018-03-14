Hyundai показала электрический багги, который превращается в гидроцикл: фото

Hyundai Kite не имеет ни дверей, ни крыши, ни окон

Европейский дизайн-центр Hyundai в сотрудничестве с Европейским институтом дизайна (IED) разработал концептуальный электрический багги, который может превращаться в гидроцикл. Концепт под названием Kite был представлен на автосалоне в Женеве.

Hyundai Kite не имеет ни дверей, ни крыши, ни окон. Сообщается, что в длину машина составляет 3 745 миллиметров, а в высоту — 1 455 мм. По словам Hyundai, концепт оснащается четырьмя электромоторами (по одному в каждом колесе), а также гидротурбиной для движения по воде. По идее разработчиков, двухместный багги может трансформироваться в одноместный гидроцикл, однако каким образом это будет осуществляться, не сообщается.

Hyundai продемонстрировала Kite на автосалоне в Женеве. Это всего лишь концепт, и по всей видимости, компания не планирует выпускать серийную модель, передает The Verge.

Это не первый проект в рамках сотрудничества Hyundai и IED. В прошлом году студенты Европейского института дизайна разработали для южнокорейского автопроизводителя концепт спорткара PassoCorto, который оснащался 1,6-литровым четырехцилиндровым битурбированным двигателем мощностью 270 л.с.

Накануне Hyundai представила свой первый электрокар с запасом хода до 470 км.

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