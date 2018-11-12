Hyundai представил компактный электрокроссовер Saga: фото

Производственная версия электрического SUV может быть готова к выходу на рынок уже в 2019 году

Hyundai представил на автосалоне в Сан-Паулу новую концептуальную модель компактного кроссовера — Saga EV, которая имеет схожие с Kona Electric характеристики.

Несмотря на техническое сходство с Kona, визуально Saga EV абсолютно другой электромобиль, уникальный стиль для которого был разработан дизайнерским бюро Hyundai Design North America на основе существующей модели Hyundai i20.

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Согласно новостям с бразильского автосалона, производственная версия электрического SUV может быть готова к выходу на рынок уже в 2019 году.

Напомним, в Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион. Лидером по продажам электромобилей в Европе остается Норвегия – в первом полугодии здесь было продано 36,5 тысячи электромобилей. Это на 32% больше, чем годом ранее. На втором месте – Германия, третье место занимает Великобритания.