Hyundai представил компактный электрокроссовер Saga: фото

Сегодня, 23:13

Производственная версия электрического SUV может быть готова к выходу на рынок уже в 2019 году


Электрический SUV Hyundai SAGA. Фото: motor1.uol.com.br

Электрический SUV Hyundai SAGA. Фото: motor1.uol.com.br

Электрический SUV Hyundai SAGA. Фото: motor1.uol.com.br

Hyundai представил на автосалоне в Сан-Паулу новую концептуальную модель компактного кроссовера — Saga EV, которая имеет схожие с Kona Electric характеристики.

Несмотря на техническое сходство с Kona, визуально Saga EV абсолютно другой электромобиль, уникальный стиль для которого был разработан дизайнерским бюро Hyundai Design North America на основе существующей модели Hyundai i20.

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Согласно новостям с бразильского автосалона, производственная версия электрического SUV может быть готова к выходу на рынок уже в 2019 году.

Напомним, в Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем в Европе число электромобилей  перевалило за миллионЛидером по продажам электромобилей в Европе остается Норвегия – в первом полугодии здесь было продано 36,5 тысячи электромобилей. Это на 32% больше, чем годом ранее. На втором месте – Германия, третье место занимает Великобритания.
электромобиль, hyundai, электрокар

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Источник:

Hevcars

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