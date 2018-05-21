Hyundai представил необычный лимузин класса люкс

Машина будет предлагаться в двух вариантах – шести и восьмиместной

Компания Hyundai выводит на рынок люксовую версию своего обновленного фургона Grand Starex – под названием Limousine.

Если снаружи Grand Starex Limousine отличается от стандартного микроавтобуса, обновленного в конце 2017 года, лишь высокой крышей и хромированными решеткой радиатора и порогами, то внутри – это настоящий лимузин.

Машина будет предлагаться в двух вариантах – шести и восьмиместной. Самая роскошная будет на шесть человек – с индивидуальными креслами на втором и третьих рядах. В этом случае основной салон отделен от кабины водителя небольшой перегородкой, в которую встроен 21-дюймовый телевизор. Управление последним, равно как и другими функциями мультимедиа возложено на 8-дюймовый тачскрин, расположенный перед пассажирами второго ряда. Сидящие в салоне оценят высококлассную аудиосистема Kуell с 11 динамиками.

Какой именно двигатель будут устанавливать на Grand Starex Limousine неизвестно, однако предполагается, что это будет топовый агрегат из предлагаемых на базовую модель.

Напомним, что обновленный Hyundai Grand Starex комплектуется 2,5-сильным турбодизелем – мощностью 140 л.с., либо 176 л.с. (с изменяемой геометрией турбины). Возможна также установка двигателя на природном газе – 2.4 LPi, мощностью 159 л.с. Самый мощный дизель комплектуется 5-ступенчатым автоматом, а более слабые моторы – 6-ступенчатой механической КП. Привод – либо задний, либо полный.

О ценах на Hyundai Grand Starex Limousine, продажи которого начнутся в Южной Корее уже в июне, компания умалчивает. Напомним, что на местном рынке стоимость Grand Starex Limousine начинается от 20 тысяч долларов.

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