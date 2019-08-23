Hyundai представил тизер электрокара в ретро-стиле: первое фото

Фото: Hyundai

Компания Hyundai, которая показала электрокар с солнечными батареями, 10 сентября на международном автосалоне во Франкфурте представит электрический концепт-кар под названием 45 EV. Также автопроизводитель расскажет об оригинальных футуристичных инновациях и их применении для иллюстрации концепции Style Set Free.

Как отмечают в корейской компании, новый концепт-кар призван продемонстрировать направление дальнейшего развития дизайна автомобилей Hyundai, в том числе и электрокаров.

Внешне электроконцепт EV напоминает первую модель корейского бренда, которая была произведена еще в 70-х годах прошлого века:



Вместе с тем, новая концепция воплотила в себе прогрессивное направление дизайна, показывая при этом эволюцию стилистики Hyundai, которую ее создатели назвали "чувственная спортивность".

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О технических характеристиках концепта пока не упоминается. Единственное, что известно точно – 45 EV оборудуют полностью электрической силовой установкой.

Напомним, также Hyundai создала новую систему смены передач у гибрида. Эта система контроля переключений передач позволяет совмещать очень короткое время переключения с его плавностью и незаметностью.

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