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Hyundai пригласили производить электрокары в Украине

3 мая, 13:02

Министр Омелян рассказал о перспективах отечественного рынка электротранспорта

Фото: Wikipedia

Корейскому автогиганту Hyundai, который анонсировал водородный суперкар, предложили разместить свои мощности в Украине. С такой инициативой выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с послом Республики Корея Ли Янг Гу, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы рассматриваем компанию Hyundai как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai является очень интересной и конкурентной, рынок в Украине и в Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества является крайне перспективным", - сказал он.

Омелян также отметил, что пассажирские поезда Hyundai уже хорошо зарекомендовали себя в Украине, и это является хорошим основанием для дальнейших переговоров по расширению сотрудничества.

Ли Янг Гу, со своей стороны, выразил пожелание компании Hyundai принять участие в тендере ЕБРР на строительство Харьковского метрополитена. Также он положительно оценил высокую динамику двусторонних отношений в сфере транспорта и инфраструктуры, поблагодарил министра за качественную совместную работу и заверил Омеляна, что и в дальнейшем будет оставаться другом Украины и будет способствовать улучшению отношений между странами.

Ранее Омелян уже заявлял, что производство электромобилей в Украине заинтересовало инвесторов. Однако, как отметил глава Мининфраструктуры, для того, чтобы инвесторы перешли к активным действиям в этом сегменте рынка, еще нужно принять закон "О стимулировании развития электрического транспорта в Украине".

Кроме того, министр экономического развития Степан Кубив призвал инвесторов обратить внимание на то, что производство электромобиля в Украине в четыре раза выгоднее, по сравнению с Германией.

Как известно, кроме частного, в Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей:


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Тег производство, Hyundai, Янг, электрокары, электромобили, Омелян, Владимир Омелян, автопроизводство

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