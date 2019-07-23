Hyundai создала новую систему смены передач у гибрида

Hyundai Sonata Hybrid станет первой моделью, которая получит ASC

Фото: Hyundai.

Компания Hyundai, которую пригласили в Украину производить электрокары, рассказала о новой технологии Active Shift Control (ASC), предназначенной для гибридов. Эта система контроля переключений передач позволяет совмещать очень короткое время переключения с его плавностью и незаметностью, пишет "Драйв".

Впервые ASC будет внедрена на седане Hyundai Sonata Hybrid последнего поколения. Гибридная версия "восьмой" Сонаты появится на домашнем рынке во второй половине 2019-го, а в 2020-м — и в США. Основана она будет на двухлитровом атмосфернике.

Электромотор устанавливается между ДВС и трансмиссией, которая конструктивно напоминает "автомат", однако имеет набор многодисковых сцеплений вместо классического гидротрансформатора

Существует множество схем гибридных трансмиссий, и некоторые переключения ступеней вовсе не требуют, обходясь сочетанием планетарных рядов, на которые завязаны ДВС и электромотор (чаще электромоторы). Но и технических решений, когда при ДВС и электромоторе присутствует и коробка передач, — тоже много (например, в моделях Kona Hybrid и Ioniq Hybrid установлен шестиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями).

В последних случаях быстротой переключений приходится жертвовать ради более мягкой работы трансмиссии. Но не в случае ASC. В этой системе гибридный контрольный блок Hybrid Control Unit (HCU) 500 раз в секунду измеряет частоту вращения электромотора и при переключениях очень быстро корректирует его обороты так, чтобы согласовать темп вращения трансмиссии и коленчатого вала ДВС.

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В результате переключать передачи можно на 30% быстрее, за 350 мс вместо 500 мс, при этом незаметно и с меньшими потерями на трение (что заодно повышает долговечность сцеплений). Чем-то это напоминает технологию автоматического согласования оборотов ДВС при переключениях "механики" на некоторых моделях, но только работает с тяговым электродвигателем в составе гибридной установки.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Украине вводят новые правила техосмотра автомобилей. Как часто и кому именно придется проверять машины, узнавайте из сюжета:

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