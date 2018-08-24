Hyundai создаст гигантский внедорожник – конкурента Land Cruiser

На некоторых рынках также могут быть доступны модификации внедорожника с дизельными двигателями

Компания Hyundai рассматривает возможность выпуска полноразмерного внедорожника, который на рынках Австралии, Ближнего Востока и Северной Америки будет конкурировать с Toyota Land Cruiser. В модельном ряду корейской марки машина расположится на ступеньку выше восьмиместного Palisade.

По данным австралийского сайта Car Sales, большой внедорожник Hyundai будет на несколько сантиметров длинее Land Cruiser. Однако в отличие от последнего, который в своей основе имеет рамную конструкцию, корейский внедорожник, вероятно, получит несущий кузов.

Официальной информации о гамме силовых установок нет. Наиболее вероятными вариантами считают 3,3-литровую твин-турбо "шестерку" от Kia Stinger (370 сил и 510 Нм момента) и пятилитровый 413-сильный "атмосферник" от Genesis G90. На некоторых рынках также могут быть доступны модификации внедорожника с дизельными двигателями.

Предвестник серийного Hyundai Palisade – концепт-кар HDC-2 Grandmaster – дебютировал в начале июня на региональном автосалоне в Пусане. Прототип отличался огромными размерами, большой хромированной решеткой радиатора, которая визуально объединена с ходовыми огнями в углах капота, и вертикальной оптикой спереди и сзади.

Ранее Hyundai представила свой первый электрокар с запасом хода до 470 км.

Напомним, Audi и Hyundai будут вместе создавать водородные автомобили. Также компании намерены обменяться лицензиями на подобные разработки и в будущем использовать одинаковые агрегаты.

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