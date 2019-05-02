Илон Маск готовится к запуску такси Tesla без водителей
Бизнесмен считает, что владельцы электрокаров смогут зарабатывать на новом проекте
Основанная Илоном Маском компания Tesla, которая повышает цены на электромобили, планирует запустить в США службу беспилотного такси в 2020 году. Об этом заявил сам Маск на мероприятии для инвесторов, сообщает CNN.
"Мы ожидаем запуска первых роботакси без водителя в следующем году. Уверен, мы где-нибудь получим соответствующее разрешение", − подчеркнул бизнесмен и отметил, что его прогнозы не всегда исполняются в намеченный срок, но он "работает над этим".
С этой целью компания создаст отдельный автопарк, заверил Маск. При этом владельцы автомобилей Tesla также смогут за деньги сдавать свои машины под услуги такси.
Маск утверждает, что такая опция позволит владельцам электромобилей зарабатывать до 30 тысяч долларов ежегодно.
Напомним, реализация идеи роботакси интересует не только Tesla. Так, ранее японцы вложили миллиард долларов в беспилотное такси от Uber. В этой компании уверены, что разработка технологий автоматизированного управления трансформирует транспортную отрасль.
При этом в Токио уже работают первые условно беспилотные такси:
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