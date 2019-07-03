Импортный секонд-хенд: сколько авто "прописалось" в Украине

В "Укравтопроме" назвали самые популярные среди украинцев автомобили с пробегом

Фото: Pixabay

Украинскую "прописку" по итогам января-июня 2019 года получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за июнь украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортных авто с пробегом. Об этом 3 июля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Ассоциация также назвала ТОП-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских за первое полугодие:

Volkswagen – 48 793 шт.;

Opel – 24 414 шт.;

Audi – 19 072 шт.;

Renault – 18 822 шт.;

Skoda – 17 766 шт.

Несмотря на то, что июньский показатель стал самым низким с начала этого года, количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза, отметили в "Укравтопроме".

"Наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от пяти до 10 лет – 46%. Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы легковушек с пробегом. Оставшиеся 19% пришлись на авто возрастом до пят лет", – сказано в сообщении.

В Ассоциации также назвали самые популярные марки июня: Volkswagen (2960 шт.), Skoda (1742 шт.), Renault (1588 шт.), Ford (1393 шт.) и Opel (1321 шт).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в январе-июне 2019 года украинцы зарегистрировали более 39,5 тыс. новых легковых автомобилей, что лишь на 13 авто больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В мае парламент решил отсрочить введение штрафных санкций на три месяца за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Подробнее читайте в статье "Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали".

В июне в Государственной фискальной службе заявили, что после того, как были пролонгированы сроки освобождения от административной ответственности, количество растаможенных автомобилей существенно упало. За 18 дней июня в среднем оформлялось семь транспортных средств в день, тогда как только только за 20 февраля было оформлено более 9,5 тыс. авто.

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