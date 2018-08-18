Infiniti раскрыла внешность одноместного концепт-кара
Концепт-кар Prototype 10 дебютирует в конце месяца на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич
Компания Infiniti полностью раскрыла внешность одноместного концепт-кара, дебют которого состоится в конце августа на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Новинка, получившая названием Prototype 10 — это современная интерпретация классического спидстера, выполненная в новой стилистике марки, впервые представленной на прототипе Q Inspiration.
Подробной технической информации нет, но известно, что Prototype 10 получил электрическую силовую установку. Представленный в августе прошлого года "винтажный" Prototype 9 оснащался электромотором мощностью 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, а также имел блок аккумуляторов от Nissan Leaf.
У прототипа Q Inspiration новый концепт-кар позаимствовал узкую головную оптику, заваленную переднюю часть кузова в стиле "акульего носа", а также характерные воздухозаборники по краям бампера и "ребра" на капоте.
С такой установкой Prototype 9 способен разгоняться до 100 километров в час за 5,5 секунды. Максимальная скорость концепт-кара составляет 170 километров в час.
Infiniti Q Inspiration
Особенностью прототипа Q Inspiration стал новый "язык формы" Infiniti. По замыслу дизайнеров, в облике машины сочетаются стиль классического седана и пропорции купе. Концепт-кар оснащен турбомотором с изменяемой степенью сжатия и системой автономного вождения ProPilot следующего поколения.
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Как сообщалось, 90% электромобилей, которые покупают украинцы – это подержаные машины. Их поставляют в Украину из США, где перекупщики скупают "зеленые" авто на аукционах. В США для производителей электрокаров действуют льготы. Однако лишь до момента, пока завод не выпустит 200 тысяч машин – затем госсподдержка постепенно сокращается до нуля.
Получается, все электромобили, которые поставлялись из США в Украину, включали льготы. По данным Electrocars, скидка на машину составляет от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. долларов. Однако вскоре электромобили для украинцев могут подорожать. Почему, разбирался сайт "Сегодня".
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