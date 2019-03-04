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Итоги льготного периода: назван ТОП-5 таможен по оформлению "евроблях"

Сегодня, 19:23

Наибольшее количество авто с иностранной регистрацией оформила Волынская таможня

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Итоги льготного периода: назван ТОП-5 таможен по оформлению "евроблях" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f9c/949/5c6f9c9490463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f9c/949/5c6f9c9490463.jpg Авто Наибольшее количество авто с иностранной регистрацией оформила Волынская таможня

Наибольшее количество транспортных средств с иностранной регистрацией оформила Волынская таможня. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), подводя итоги льготного периода по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания авто.

ГФС назвала ТОП-5 таможен, которые оформили наибольшее число транспортных средств:

  1. Волынская таможня – более 33 тыс. шт.;
  2. Киевская городская таможня – более 30 тыс. шт.;
  3. Львовская таможня – почти 20 тыс. шт.;
  4. Одесская таможня – более 17 тыс. шт.;
  5. Закарпатская таможня – почти 16 тыс. шт.

Служба также обнародовала ТОП-5 таможенных постов (ТП), учитывая этот же показатель:

  1. ТП "Луцк" Волынской таможни – более 19 тыс. шт.;
  2. ТП "Западный" Львовской таможни – почти 19 тыс. шт.;
  3. ТП "Столичный" Киевской городской таможни – почти 14 тыс. шт.;
  4. Отдел таможенного оформления №1 Черновицкой таможни – свыше 12 тыс. шт.;
  5. ТП "Специализированный" Одесской таможни – свыше 10 тыс. шт.

Напомним, льготный период длился с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го. В целом таможни ГФС оформили более 2018 тыс. транспортных средств, за которые уплачено более 13,6 млрд гривен платежей.

Из них почти 140 тыс. – авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление украинцы уплатили почти 8,7 млрд гривен.

Ранее мы писали, что, назвавшись таможенным брокером, мошенник обманул более сотни владельцев автомобилей на иностранной регистрации во Львовской области. "Сегодня" пообщались с пострадавшими и попытались разыскать мошенника:

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Тег автомобили, ГФС, евробляхи

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Сегодня

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