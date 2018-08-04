Из-за США в Украине могут подорожать электромобили

90% электромобилей, которые покупают украинцы – это подержаные машины. Их поставляют в Украину из США, где перекупщики скупают "зеленые" авто на аукционах. В США для производителей электрокаров действуют льготы. Однако лишь до момента, пока завод не выпустит 200 тысяч машин – затем госсподдержка постепенно сокращается до нуля.

Получается, все электромобили, которые поставлялись из США в Украину, включали льготы. По данным Electrocars, скидка на машину составляет от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. долларов.

Однако вскоре электромобили для украинцев могут подорожать. Почему, разбирался сайт "Сегодня".

Почему электромобили для украинцев подорожают?

За полгода 2018-го украинцы зарегистрировали 1915 электрокаров. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Ассоциация автопроизводителей Украины".

Самым популярным электромобилем остается Nissan Leaf. Эту модель авто купили 1282 украинца. На втором месте – BMW i3, предпочтение которому отдали 129 автомобилистов. Тройку замыкает Tesla Model S, которую приобрело 95 украинцев. 90% этих автомобилей – подержаные и поставлялись из США.

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Кода в США автопроизводитель продает 200 тысяч электромобилей – он начинает терять субсидию. По данным Electrocars, в первые полгода после достижения лимита льгота составляет 3750 долларов, в следующие полгода сокращается до 1875. Затем совсем пропадает.

По данным Tesla, на второй квартал этого года компания произвела 235,8 тыс. электромобилей. Это значит, что электромобили Tesla начнут для американцев дорожать. А после перепродажи на вторичный рынок эти же автомобили будут покупать украинцы.

Со следующего года эти машины начнут постапать в Украину, считает Александр Кравцов, генеральный директор Electrocars. К тому же, к отметке продаж 200 тыс. в США приближаются и другие производители электрокаров.

По данным insideevs.com, в США продано 114 827 электрокаров Nissan Leaf на конец 2017-го. BMW 3i на июнь 2018-го – 68368. Приближается, время, когда подержаные электромобили могут подорожать в Украине, считает Кравцов. Уже с января 2019-го, по данным Electrocars, Tesla в США подорожает на 3,75 тыс. долларов.

Не все так плохо

В 2017-м Верховная Рада проголосовала за "нулевые" налоги на ввоз электрокаров. Теперь электромобили не облагаются НДС – 16,8% и акцизным сбором – 109 евро. Остался только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%.

Но льготные условия для электрокаров действуют только до конца года. В парламенте уже подготовили законопроект, который расширит льготы на ввоз и производство электромобилей на 10-15 лет.

В частности, импорт машин хотят освободить от сбора в Пенсионный фонд с 2019 года. Этот сбор, собственник машины платит при первой регистрации автомобиля. Таким образом, электрокары полностью освободят от налогов.

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Кроме того, до 2028 года плательщик налога на доходы физлиц может включить в налоговую скидку расходы на приобретение электромобиля или переоборудование в него, а физлиц-покупателей электрокаров предлагается освободить от уплаты сбора на обязательное пенсионное страхование.

И чем больше в мире будет электрокаров, тем они будут доступней, прогнозируют в Bloomberg. Так, к 2025 году электоромобили будут стоить дешевле бензиновых и дизельных аналогов. Это произойдет из-за падения стоимости литий-ионных батарей. Так, из-за роста производства литий-ионных аккумуляторов цена на батареи электрокара снизится до 70 долларов за киловатт-час к 2030 году. В 2017 году аккумуляторные батареи стоили в среднем около 208 долларов за киловатт-час.

Напомним, в Украине официально продают свои электрокары Mitsubishi, Hyundai и Renault. Также в официальной продаже есть новые BMW i3 и Rover Quick 2000. Цены на машины стартуют от 35 тыс. долларов. Электрокары с пробегом обходятся в два раза дешевле.