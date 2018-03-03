Jaguar сразился в гонке с Tesla: кто победил

Задачей пилотов было разогнаться до 96 километров в час, а затем остановиться

Компания Jaguar сравнила электрический кроссовер I-Pace с двумя "Теслами" Model X – 75D и 100D. Видеоролик соревнования опубликован на YouTube-канале британского производителя.

Задачей пилотов – профессиональных гонщиков Митча Эванса и Тони Канаана – было разогнаться до 60 миль в час (96 километров в час), а затем остановиться. Тот, кто сделает это быстрее – выигрывает.

Сначала "Ягуар" соревновался с Tesla Model X, оснащенной комплектом батарей емкостью 75 киловатт-часов, а затем с машиной со 100-киловаттным аккумулятором. В обоих случаях победителем гонки оказался "Ягуар".

У Tesla Model X есть еще модификация P100D, которая способна достичь 96 километров в час за 2,9 секунды

Кроссовер I-Pace оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 400 сил и литиевыми батареями емкостью 90 киловатт-часов. С нуля до "сотни" автомобиль ускоряется за 4,8 секунды. У "Теслы" Model X 75D на это же упражнение уходит 4,9 секунды, а у 100D – 4,7 секунды.

Электрокроссовер Jaguar выйдет на российский рынок осенью этого года. Цены пока не называются

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Ранее мы писали, что на заснеженной дороге кроссовер "Тесла" смог отбуксировать застрявший грузовик. И это при том, что по паспорту машина может тянуть груз массой чуть больше 2,2 тонн.

Напомним, кроссовер Tesla Model X проверили на бездорожье.

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А британцы переделали Tesla в самый быстрый универсал в мире.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект создания сети скоростных зарядных станций для электромобилей. Уже прошли обсуждения на межминистерском уровне и получено предварительное одобрение ряда центральных органов власти. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электромобилей.