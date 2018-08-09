Jeep Wrangler превратили в дом на колесах с двумя кухнями

Также автомобиль оснастили тентом с электроприводом, двумя спальными местами, холодильником и плитой

Фирма из Монтаны American Expedition Vehicles, специализирующаяся на аксессуарах для внедорожников и пикапов, построила кемпер на базе Jeep Wrangler. Проект получил название Outpost II, однако купить такую машину нельзя – она была построена в единственном экземпляре для президента компании.

Для того чтобы получить из "Рэнглера" дом на колесах, компания "перекроила" раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 сантиметра. В движение кемпер приводится 5,7-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем HEMI.

Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом, двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-ваттной солнечной панелью. В общей сложности для постройки такого дома на колесах специалистам American Expedition Vehicles пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.

Ранее было представлено еще несколько интересных проектов домов на колесах. В их числе: мотоцикл с жилым модулем, кемпер Ford F-750 за 1,5 миллиона долларов, оснащенный даже полами с подогревом, а также автомобиль для путешествий, созданный из электрокара Nissan.

Накануне компания Volkswagen представила "двухэтажный" дом на колесах под названием Grand California, который построен на базе модели Crafter. Новинка дебютировала на выставке кемперов в Дюссельдорфе – там же, где годом ранее дебютировал концептуальный вариант этой машины.

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