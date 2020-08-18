Кабмин повторно ввел пошлины на дизтопливо и автогаз

Правительство постановило, что ограничения будут действовать до конца года

Кабинет министров Украины повторно принял решение о введении пошлин на российский сжиженный газ и дизтопливо. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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Так,специальная пошлина на дизель, который поставляется из России трубопроводным транспортом, составляет 4%. Пошлина на российский сжиженный газ устанавливается на уровне 3%. Для угля — 65%, но это не касается антрацитового, битуминозного, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности. В списке исключений также – битуминозные, коксующиеся и других угли с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

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Постановление будет действовать до 31 декабря 2020 года или до момента "отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины".

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Как сообщалось, Кабмин уже вводил спецпошлины постановлением № 624 от 17 июля 2019 года. Шестой апелляционный административный суд 4 августа 2020 года отклонил жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда от 3 июня 2020 года, признавшего противоправным постановление №624 о введении специальной пошлины на импорт из России трубопроводного дизельного топлива, а также сжиженного газа.

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Напомним, Нефтегазовая ассоциация Украины считает, что в Украине нет предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов. А эксперты объясняли сайту "Сегодня", как из-за пошлин может вырасти цена ДТ.

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