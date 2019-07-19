Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Пошлины на российский автогаз и дизель: что будет с ценами АЗС в Украине

19 июля, 12:39

За спецпошлину вряд ли будет платить конечный потребитель, убеждены эксперты, но есть нюансы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России.Сайт"Сегодня" расспросил экспертов и узнал, как эта мера отразится на ценах на украинских АЗС.

По мнению аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, прогнозы давать пока рано, поскольку стоит понаблюдать за реакцией оптового рынка.

"Когда вводятся дополнительные налоги, как правило, платят две стороны – конечный потребитель, также маржу ужимают трейдеры", – сказал Сиренко.

Однако ожидать существенного подорожания дизеля и сжиженного газа не стоит, считают эксперты, поскольку цены на АЗС и так были слишком завышены.

"В дизеле на заправках уже есть дополнительная маржа, которой как правило не бывает – цены на заправках должны быть ниже, – отмечает Сиренко. – Нефтяной рынок уже два месяца как просел, котировки снизились, а у нас заправки скинули 1– 2 грн, в не 4 грн, как могли бы".

Спецпошлина, скорее всего, будет компенсирована за счет маржи поставщиков, считают эксперты.

"Типичный контракт для поставки дизельного топлива в Украину составляет около 630 долл./т. Если взять розничную цену в Украине, очистить от налогов, разных отчислений, рисков, издержек операторов на содержание АЗС, нафтобаз, транспортировки, получим около 800 долл./т – цена, по которой продается топливо. Разница – 266 долл, с учетом прибыли компании. То есть на дизельном топливе очень большой запас прочности для снижения цены. Рост нагрузки на поставщика составляет приблизительно десятую часть той жировой прослойки, которая есть у него", – сказал Сергей Сапегин директор Научно-технического центра "Психея".

Читайте также

Вместе с тем эксперт допускает, что операторы захотят воспользоваться мерой Кабмина и повысят цены.

"Если будут какие-то ценовые колебания, это будет только спекуляция операторов, которые, ссылаясь на эти изменения, будут стараться как-то повышать цены", – отметил он.

Ранее представитель президента в правительстве уверял, что это решение не повлияет на цены на топливо на украинских АЗС, а "снимет сверхрыночную маржу трейдера импортера".

Напомним, в июне бензин и дизельное топливо подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки. Новости "Сегодня" выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег импорт, дизель, АЗС, пошлины, РФ, эмбарго, заправки, санкции против России , сжиженный газ

Вы сейчас просматриваете новость " Пошлины на российский автогаз и дизель: что будет с ценами АЗС в Украине". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нефьодов: Финального текста постановления по спецпошлинам на товары из России нет

Вчера, 12:47

По словам главы Таможенной службы, в кулуарах идет "затяжная борьба"

На всех украинских АЗС могут появиться зарядки для электрокаров

16 июля, 16:38

Минрегионстрой инициирует новое изменение строительных норм

В Украину фактически перестали ввозить автозапчасти: эксперт назвал причину

16 июля, 12:38

Трудности возникли не только с запрещенными товарами из России

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

15 июля, 20:03

Постановление правительства обнародовано в понедельник

Появился гороскоп на неделю, 15-21 июля

"Зачем так себя уродовать?": Ани Лорак "разнесли" в сети

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Загадочное каменное ядро обнаружили археологи в Атырау

Как бег влияет на мужское здоровье?

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Кухонные вафельницы по максимально низким ценам в городе

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

В сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой

Одесская Барби прошла долгий путь к желаемой внешности: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь