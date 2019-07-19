Пошлины на российский автогаз и дизель: что будет с ценами АЗС в Украине

За спецпошлину вряд ли будет платить конечный потребитель, убеждены эксперты, но есть нюансы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России.Сайт"Сегодня" расспросил экспертов и узнал, как эта мера отразится на ценах на украинских АЗС.

По мнению аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, прогнозы давать пока рано, поскольку стоит понаблюдать за реакцией оптового рынка.

"Когда вводятся дополнительные налоги, как правило, платят две стороны – конечный потребитель, также маржу ужимают трейдеры", – сказал Сиренко.

Однако ожидать существенного подорожания дизеля и сжиженного газа не стоит, считают эксперты, поскольку цены на АЗС и так были слишком завышены.

"В дизеле на заправках уже есть дополнительная маржа, которой как правило не бывает – цены на заправках должны быть ниже, – отмечает Сиренко. – Нефтяной рынок уже два месяца как просел, котировки снизились, а у нас заправки скинули 1– 2 грн, в не 4 грн, как могли бы".

Спецпошлина, скорее всего, будет компенсирована за счет маржи поставщиков, считают эксперты.

"Типичный контракт для поставки дизельного топлива в Украину составляет около 630 долл./т. Если взять розничную цену в Украине, очистить от налогов, разных отчислений, рисков, издержек операторов на содержание АЗС, нафтобаз, транспортировки, получим около 800 долл./т – цена, по которой продается топливо. Разница – 266 долл, с учетом прибыли компании. То есть на дизельном топливе очень большой запас прочности для снижения цены. Рост нагрузки на поставщика составляет приблизительно десятую часть той жировой прослойки, которая есть у него", – сказал Сергей Сапегин директор Научно-технического центра "Психея".

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Вместе с тем эксперт допускает, что операторы захотят воспользоваться мерой Кабмина и повысят цены.

"Если будут какие-то ценовые колебания, это будет только спекуляция операторов, которые, ссылаясь на эти изменения, будут стараться как-то повышать цены", – отметил он.

Ранее представитель президента в правительстве уверял, что это решение не повлияет на цены на топливо на украинских АЗС, а "снимет сверхрыночную маржу трейдера импортера".

Напомним, в июне бензин и дизельное топливо подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки. Новости "Сегодня" выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше:

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