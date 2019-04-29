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Как без проблем пересечь границу на машине: пограничники дали советы

29 апреля, 08:12

Украинцев просят не нервничать и внимательно относиться к документам


В Украине начинается туристический сезон. Для тех, кто собирается поехать за границу на машине, "Сегодня" собрали советы, как подготовиться, чтобы легко пересечь государственную границу. Ведь каждый год случаются истории, когда планы украинцев отдохнуть за границей срываются. 

В пропускном пункте "Порубное" на границе с Румынией пока спокойно, очередей нет. Но пограничники прогнозируют, что уже через неделю у них станет больше работы. Впрочем, пересечь границу с комфортом возможно даже в разгар туристического сезона. Главное, чтобы путешественники не забывали необходимые документы, а туроператоры согласовывали работу с пограничниками.

Ярослав Гнатюк с женой и четырехлетней дочерью направляются в Румынию. Семья уже не впервые путешествует на автомобиле, потому знают все тонкости. Говорят, что на границе не требуют ничего сверхъестественного.

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Автомобили тех, кто едет за границу, помогают проверять собаки. Особое внимание обращено к вопросу, не прячутся ли в машине нелегалы.

Пока пограничники работают, лучше лишний раз не нервничать, не выходить из машины, не курить и не разговаривать громко. За нарушение правил поведения на пропускном пункте могут оштрафовать.

"В толпу людей мы можем выявить нарушителей по определенным психологическим признакам. Обычно можно выделить тех, кто пытается, например, вывезти ребенка по поддельной доверенности или как-то обойти таможенное оформление, паспортный контроль", – рассказывает старшая инспектор отдела пограничной службы "Порубное" Виктория Наумец.

Но, кроме визуальной оценки, все документы сканируют специальными приборами и проверяют в базе данных. Только за 2018 год украинцы почти 50 раз пытались вывезти за границу несовершеннолетних по поддерльным документам. Когда пограничники обнаруживают такие нарушения, вызывают оперативную группу полиции, а ребенок возвращается в Украину.

Перед поездкой пограничники советуют тщательно изучить список документов. Организаторам туристических групп рекомендуют и вовсе направить на границу паспортные данные туристов за 24 часа до прибытия на КПП. Отправлять письмо следует на электронный адрес пропускного пункта.

"Но инспектор, который проводит оформление документов, все равно должен проверить эти данные – совпадают ли они с предъявленными паспортами", – уточняет спикер Черновицкого погранотряда Сергей Бровко.

То есть документы все равно будут проверять, но это займет в разы меньше времени. К сожалению, для туристов, которые путешествуют на собственном автомобиле, такой функции пока нет.

Напомним, ранее в Киевской области обезвредили преступников, занимавшихся перевозкой нелегалов.

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Тег авто, пограничники, граница, документы, оформление, таможенное оформление, туристический сезон

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