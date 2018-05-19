Как будет выглядеть Hyundai будущего: голограмма жены и искусственный интеллект

Сегодня, 07:32

В компании исследуют возможность использования знаний о насекомых для проектирования беспилотных автомобилей

Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Вице-президент компании Hyundai Ыйсан Чонг в интервью американскому изданию Bloomberg поделился довольно любопытной информацией о том, какие новейшие технологии южнокорейский гигант считает приоритетными и что интересного можно будет найти в автомобилях будущего.

Разумеется, прежде всего Hyundai делает ставку на беспилотные транспортные средства и электромобили. А чтобы сделать свои автопилоты более продвинутыми, корейцы делают ставку на… насекомых! Для этого компания Hyundai уже начала сотрудничать с американской Род-айлендской школой дизайна, ученики которой исследуют возможность использования знаний о насекомых для проектирования беспилотных автомобилей.

Но чем насекомые могут помочь в разработке автомобилей? Оказывается, корейцам интересна аэродинамика полета и строение тела насекомых — например, их кожа, суставы и антенны. Ыйсан Чонг говорит, что нам есть чему у них поучиться: вот у паука всего восемь глаз, а беспилотным машинам пока не хватает и десятка радаров, чтобы уверенно передвигаться по дорогам. Вторая важнейшая область, которой Hyundai уделяет особое внимание, это искусственный интеллект.

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Оказывается, корейцы всерьез намерены стать лидерами в области голограмм и будут использовать их для создания человеческих образов в салоне автомобиля. Это касается прежде всего виртуального секретаря — голосового помощника, который обретет в мультимедийной системе человеческий облик. Дальше — больше. С помощью голограмм Hyundai сможет создавать человеческий образ на пассажирском сиденье — например, жены водителя, чтобы тому не было скучно.

Напомним, Hyundai представила свой первый электрокар с запасом хода до 470 км.

Также мы писали, что Hyundai показала гоночную машинку, которая превращается в гидроцикл.

Также смотрите краш-тест Hyundai Solaris с живым человеком внутри.
электромобиль, hyundai, голограмма

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