Как быть с евробляхами: водители высказались о штрафах

Фото: Иван Орищенко

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Евробляхи официально вне закона. С 1 января вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы (в очередной раз отсроченные 19 декабря 2019 года) для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто. При этом закон есть, но выполнять его полностью не будут – по крайне мере, так пообещали в правительстве. Накануне Нового года в Кабмине заявили, что полиция не тронет машины на еврономерах. Более того, правительство должно подать в парламент новый законопроект, который устроит собственников евроблях, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Если штрафы опять отложат, это покажет, что законы в Украине ничего не значат, считает автовладелец Игорь Тимофеев. Он растаможил свою машину год назад, когда собственникам евроблях дали скидку на акциз и шесть месяцев на растаможку. Потом должны были заработать санкции, но их несколько раз переносили. И вот их опять могут отложить и еще больше удешевить растаможку.

"Оттягивать введение штрафов нельзя, ведь это покажет, что в Украине можно наплевать на законы, и тебе за это ничего не будет", – говорит Тимофеев.

Но растаможка авто должна быть дешевле, уверен он, тогда проблем с евробляхами не будет.

Если растаможка станет доступной, то штрафы могут быть какими угодно, считает соучредитель организации "Доступное авто" Михаил Катрук.

"По поводу санкций, мы не видим никаких проблем в размерах штрафов, если будет обеспечена адекватная растаможка. Если будут доступные налоги на хотя бы европейские авто, то штрафы могут быть любые. Сейчас существует налоговая дискриминация – привязка размера налогов к возрасту автомобиля. Нигде в ЕС нет привязки акциза к возрасту. Но и сам акциз надо отменить или сделать его унифицированным", – отмечает Катрук.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Полиция начала тестировать базу евроблях: будут ли штрафовать".

Напомним, ранее сообщалось об украинке, которая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах и показательно сожгла свою машину из-за угрозы большого штрафа.

Відео: YouTube/Зеленый Пес

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