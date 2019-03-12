Фантом украинского автопрома: эксперты рассказали, как спасти отрасль

Полноценным автопроизводителем Украина вряд ли станет, но улучшить ситуацию можно, считают специалисты

Фото: AFP

Фантом украинского автопрома: эксперты рассказали, как спасти отрасль Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/16f/9af/5c516f9af3d6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/16f/9af/5c516f9af3d6a.jpg 2019-03-12T13:32:00+02:00 Авто Полноценным автопроизводителем Украина вряд ли станет, но улучшить ситуацию можно, считают специалисты

Согласно статистике Ассоциации автопроизводителей Украины ("Укравтопром"), число автотранспортных средств, выпущенных украинскими заводами в феврале, составило всего 314 единиц, что на 56% меньше, чем годом ранее. Эти данные лишний раз иллюстрируют ухудшение ситуации в отрасли. Ведь ЗАЗ сокращает производство, "Богдан" не выпускает легковые авто. Единственное предприятие, где продолжают выпускать легковушки (а точнее – собирать их) – "Еврокар". С 2008 года использование производственных мощностей уменьшилось до 2%.

Возможно ли хоть как-то улучшить ситуацию, "Сегодня" расспросили у экспертов.

Кризис отечественного машиностроения, по словам вице-президента ассоциации "Укравтопрома" Ефима Хазана, начался еще десять лет назад. Главная проблема – незащищенность внутреннего рынка от импорта, считает эксперт.

"В 2009 году всех новых транспортных средств было продано 184 тыс., в прошлом году – 96. Вместе с тем на рынке увеличивается доля автомобилей, которые были в употреблении. Если в 2009 году таких было 23 тыс., то в 2018-м – 157 тыс. За последние почти три года идет стимулирование продаж импортных б/у автомобилей (акцизная политика. – Ред.), а какого-то стимулирование рынка новых автомобилей нет. Учитывая, что курс доллара за последние четыре года вырос в три раза, а комплектация импортная, соответственно, цена на новые автомобили выросла. Если пять лет назад можно было купить новый автомобиль за 90 тыс. грн, то сегодня этот автомобиль стоит намного дороже, поэтому растет спрос именно на импортные б/у", – прокомментировал Хазан.

К этому добавляется экспансия на украинский рынок автомобилей, производство которых поддерживается на государственном уровне – речь об Узбекистане, РФ, Беларуси. По мнению экспертов, то же можно сделать и в Украине.

"Одно рабочее место на автозаводе создает минимум 8-10 мест по кооперации, что решает проблему с трудоустройством квалифицированных специалистов в Украине вместо их выезда за границу, – отмечает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Он считает, что ситуацию улучшат налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков, а также усовершенствование условий для роста госзакупок отечественных авто.

Еще одним выходом из "автостроительного кризиса" эксперты называют кооперацию с другими странами.

"Легковушки мы выпускать не можем, это ниша занята, нет выгоды возиться. Но единственное имело бы смысл – это производственная кооперация с Евросообществом, как у Турции. Турция сегодня изготавливает очень много продукции автопрома, но под брендами европейских компаний. ... Это поможет создать в Украине рабочие места. В этом направлении уже сделано много. В Украине есть опыт, есть производственные мощности. Но партнеры будут спрашивать: вы можете гарантировать, что у вас будет политическая стабильность, экономическая стабильность? Нет. Вот основная проблема", – рассуждает экономист Александр Охрименко.

К слову, ранее "Сегодня" побывали на заводе "Еврокар" и посмотрели, как там собирают автомобили:

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян уже отмечал, что в Украине можно производить электромобили, и такое предложение заинтересует иностранных инвесторов. А министр экономического развития Степан Кубив подсчитал, что производство электромобиля в Украине в четыре раза выгоднее, по сравнению с Германией.

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.